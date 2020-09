13:08 Uhr

Gossip Girl Reboot: Start der Dreharbeiten im Oktober

"Gossip Girl" soll demnächst mit einem Reboot zurückkehren. Was ist bislang bekannt? Infos rund um Drehbeginn, Start, Besetzung und Handlung gibt es hier.

Von Carla Gospodarek

Bald heißt es wieder: "xoxo, Gossip Girl". Die beliebte Serie rund um die Kinder von vermögenden Familien der Upper East Side bekommt eine Neuauflage. Wann ist der Start für das "Gossip Girl"-Reboot? Und was ist über die Schauspieler und die Handlung der neuen Folgen bekannt?

"Gossip Girl"-Reboot: Start der Dreharbeiten

Bislang haben die Macher der Serie keinen offiziellen Start-Termin der ersten Folge der Neuauflage von "Gossip Girl" bekanntgegeben. Die Dreharbeiten sollten aber noch im Oktober 2020 starten.

Sobald wir nähere Informationen rund um die Veröffentlichung vom "Gossip Girl"-Reboot haben, lesen Sie diese hier in der Übersicht.

Reboot: Das ist über die Handlung von "Gossip Girl" bekannt

Auch diesmal wird sich in der Serie "Gossip Girl" alles um junge und verwöhnte Teenager der Upper East Side drehen. Allerdings wird es neue Schauspieler und Rollen geben, die sich mit den alltäglichen Problemen Heranwachsender auseinandersetzten müssen - nur mit dem Unterschied, dass sie dabei super reich und super beliebt sind.

Besetzung beim "Gossip Girl"-Reboot: Die Schauspieler im Cast

Wie bereits erwähnt, wird der alte Cast bestehend aus Blake Lively, Ed Westwick und Co. nicht ans Set zurückkehren. Wer die neuen Darsteller in "Gossip Girl Reboot" sind, ist noch nicht bekannt. Eine Schauspielerin wurde jedoch bereits als Teil der Besetzung angekündigt: Emily Alyn Lind. Die 18-Jährige wird eine der Hauptrollen in der Serie übernehmen. Sobald weitere Darsteller feststehen, erfahren Sie das hier.

