16:51 Uhr

"Gossip Girl"-Spinoff: Warner plant Comeback der Kultserie

Die US-amerikanische Teenie-Serie "Gossip Girl" genießt Kultstatus. Nun hat Warner eine Neuauflage für den geplanten Streamingdienst HBO in Auftrag gegeben.

"Gossip Girl" endete 2012 nach sechs Staffeln und insgesamt 121 Folgen. Die beliebte Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Cecily von Ziegesar, in der eine mysteriöse Bloggerin unter dem Pseudonym Gossip Girl über das Treiben der Jugendlichen in der New Yorker High Society berichtet. Im Finale der Serie wurde die Identität der Bloggerin gelüftet und der Blog still gelegt, allerdings deutete ein Zeitsprung darauf hin, dass dieser wiederbelebt werden könnte.

Für "Gossip Girl"-Fans rückt diese Möglichkeit nun in greifbare Nähe, denn Warner hat eine komplette erste Staffel mit zehn einstündigen Folgen für den kommende Streamingdienst HBO Max bestellt. HBO Max soll ab dem Frühjahr 2020 in den USA als Konkurrent für Netflix und Co. starten.

"Gossip Girl"-Reboot: Die Infos zu Handlung, Darstellern und Produzenten

Die Handlung der neuen Serie ist acht Jahre nach dem Ende der Original-Geschichte angesiedelt. Sie folgt einer neuen Generation New Yorker Teenager. Der Fokus soll dabei sein, wie sehr sich Social Media - und die Landschaft New Yorks selbst - in den vergangenen Jahren verändert haben.

Das lässt darauf schließen, dass ein komplett neue Hauptfiguren und damit ein neuer Cast geplant sind. Denkbar ist, dass die Stars des Originals, wie Blake Lively, Leighton Meester und Penn Badgley, vielleicht für Gastauftritte vorbeischauen. Bisher sind keine Informationen zum geplanten Cast veröffentlicht worden.

"Quantico"- Schöpfer Joshua Safran wird die neue "Gossip Girl"-Serie schreiben und als ausführender Produzent agieren. Er hatte bereits mehrere Folgen der Original-Serie geschrieben und mitproduziert. Auch Stephanie Savage und Josh Schwartz sind wieder als Produzenten mit dabei.

Wann ist das "Gossip Girl"-Comeback in Deutschland zu sehen?

Bisher ist unklar, ob die erste Staffel direkt zum Start von HBO Max im Frühjahr 2020 fertig ist. Wann und wie das "Gossip Girl"-Reboot nach seiner Veröffentlichung legal in Deutschland zu sehen ist, hängt auch von einem möglichen Start von HBO Max in der Bundesrepublik ab. (AZ)

