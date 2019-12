07:38 Uhr

Gottschalk über Abschied von BR: "Habe dummes Zeug erzählt"

Thomas Gottschalk will doch noch im Showgeschäft weitermachen. Er habe nur eine Erklärung gebraucht, um beim BR aufzuhören.

Thomas Gottschalk verkündete vor kurzem, er höre mit dem Arbeiten auf - "aus gesundheitlichen Gründen". Nun soll alles doch anders sein.

Entertainer Thomas Gottschalk hört nach eigenen Worten nicht mit dem Arbeiten auf. Es hätten sich seine Lebensumstände geändert, also habe er auch seine Pläne geändert, sagte der TV-Altmeister in der am Abend aufgezeichneten ARD-Talkshow " Maischberger - Die Woche".

"Ich habe dummes Zeug erzählt. Ich musste meinen Abschied beim BR ja in irgendeiner Form begründen." Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass der bald 70-Jährige seine Radioshow und seine Literatursendung beim Bayerischen Rundfunk aufgibt. Für Aufsehen hatte seine Wortwahl "aus gesundheitlichen Gründen" gesorgt. (dpa)

