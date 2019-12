vor 19 Min.

"Grace and Frankie", Staffel 6: Start, Trailer, Kritik, Handlung, Besetzung

"Grace and Frankie": Jane Fonda (r) und Lily Tomlin sind ab Januar mit Staffel 6 im Stream auf Netflix zu sehen. Start, Trailer, Kritik, Handlung, Besetzung - die Infos.

"Grace and Frankie" läuft ab Januar im Stream auf Netflix. Trailer, Folgen, Handlung, Besetzung und Kritik - hier gibt es alle Infos.

"Grace and Frankie" wird ab Januar 2020 mit Staffel 6 im Stream auf Netflix verfügbar sein. In der neuen Staffel könnte eine alte Liebe von Frankie eventuell aufgefrischt werden, weitere Details zu Staffel 6 sind allerdings noch nicht bekannt. Trailer, Stream, Folgen, Handlung, Besetzung - hier gibt es alle Infos zu "Grace and Frankie".

Start: Wie viele Folgen hat "Grace and Frankie", Staffel 6?

"Grace and Frankie", Staffel 6, ist ab dem 17.1.2020 im Stream auf Netflix zu sehen. Eine Folge dauert etwa 35 Minuten. Es gibt ein 30-tägiges kostenloses Probe-Abo, danach kostet ein Netflix-Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro. Staffel 1 bis 5 von "Grace and Frankie" hatten jeweils 13 Folgen - es ist zu erwarten, dass Staffel 6 ähnlich viele Folgen haben wird. Netflix gab bekannt, dass es auch eine 7. Staffel geben wird.

"Grace and Frankie", Staffel 6: Handlung und Trailer

Als Grace und Frankie herausfinden, dass ihre beiden Männer seit etwas zwanzig Jahren eine homosexuelle Beziehung führen, sind sie geschockt. Doch nach und nach gewöhnen sie sich an die Situation und es entsteht eine einzigartige Freundschaft zwischen ihnen. Für Staffel 6 gibt es noch keinen Trailer, wer den Humor und das Konzept der Show noch nicht kennt, kann sich aber hier im Serientrailer ein Bild dazu machen.

Besetzung von "Grace and Frankie": Schauspieler im Cast

Einige Schauspieler sind bereits seit Staffel 1 Teil des Casts, andere kamen erst in Staffel 2 oder 3 hinzu. Hier finden Sie einen Überblick.

Jane Fonda als Grace Hanson

als Lily Tomlin als Frankie Bergstein

als Sam Waterston als Sol Bergstein

als Martin Sheen als Robert Hanson

als Brooklyn Decker als Mallory Hanson

als June Diane Raphael als Brianna Hanson

als Ethan Embry als Coyote Bergstein

als Coyote Bergstein Baron Vaughn als Nwabudike Bergstein

Kritik zu "Grace and Frankie" auf Netflix

Auf IMDb hat die Serie eine Gesamtwertung von 8,3. Die am besten bewerteten Folgen stammen aus Staffel 2 und 3. Hier der Überblick:

Staffel 2, Folge 13: "The Coup", 9,1 Sterne

Staffel 2, Folge 12: "The Party", 8,7 Sterne

Staffel 3, Folge 13: "The Sign", 8,6 Sterne

Sobald Staffel 6 auf Netflix veröffentlicht wird, lesen Sie hier auch eine aktuelle Kritik zur Show. "Grace and Frankie" ist ab dem 17. Januar 2020 im Stream auf Netflix zu sehen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen