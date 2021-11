Green Seven Week 2021 auf ProSieben: Sendungen und Thema

Im November 2021 ist es so weit: Die Green Seven Week von ProSieben startet wieder. Wir erklären, um welches Thema und Sendungen es sich in diesem Jahr handelt.

In der ersten Novemberwoche zeigt ProSieben zum 13. Mal die "Green Seven Week". Ein Projekt, das sich hauptsächlich mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt. In diesem Jahr steht alles unter dem Motto "gesunde Ernährung".

Thema der Green Seven Week 2021: "Die Wahrheit über unser Essen"

Egal ob vegan, regional, clean oder bio - gesunde Ernährung ist im Trend und sie trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei. Doch sind die Produkte wirklich so gesund, wie es uns versprochen wird? Wie funktioniert gesunde Ernährung, ohne auf etwas verzichten zu müssen? Und können wir dadurch tatsächlich einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten?

Für den Senderchef von ProSieben Daniel Rosemann ist Ernährung nach eigenen Angaben eines der relevantesten Themen der heutigen Zeit. Jeder von uns müsse sich Tag für Tag damit auseinandersetzen und kann dabei ohne großen Aufwand viel ins Positive verändern.

Programm und Sendungen zur "Green Seven Week" auf ProSieben

Laut dem TV-Sender ProSieben werden dieses Jahr sogar zwei Mal zur Prime-Time Sendungen über gesundes und nachhaltiges Essen ausgestrahlt. Aber auch untertags wird das diesjährige Thema der "Green Seven Week" auf ProSieben nicht zu kurz kommen.

"JENKE."

Am Montag, 1.11.21, um 20.15 Uhr versucht Jenke von Wilmsdorff in einem Selbstexperiment herauszufinden, wie viel Schadstoffe sich in unseren Lebensmitteln befinden und inwieweit sich diese auf unsere Körper auswirken. Dabei ernährt er sich über längere Zeit ausschließlich mit Lebensmitteln, die eine hohe Schadstoffbelastung vorweisen. Wird er selbst eine Veränderung seines Körpers feststellen? Und was zeigen die Blutwerte am Ende des Experimentes?

"Green Seven Report"

Stefan Gödde, Viviane Geppert, Claire Oelkers und Raphael Lauer testen am Mittwoch, 3.11.21 um 20.15 Uhr einen beliebten Klassiker der deutschen Lieblingsspeisen: die Pasta mit Tomatensoße. Die Auswahl an Nudeln und Tomatensoßen in unseren Supermärkten ist riesig.

Doch steckt in den Produkten wirklich so viel Italien, wie wir denken? Und aus was besteht das schnell zubereitete Gericht eigentlich? Die Reporterinnen und Reporter von ProSieben machen sich auf den Weg nach Deutschland, Frankreich, Italien, China und Kanada, um der Herkunft der Lebensmittel auf die Spur zu gehen.

"taff" und "Galileo"

In der ersten Novemberwoche beschäftigen sich auch die Magazinformate von ProSieben "taff" (17.00 Uhr) und "Galileo" (19.05 Uhr) mit den Themen rund um unser Essen. Zudem sind nach Angaben des Senders 90-sekündige Infoclips geplant, welche im Laufe der Woche immer wieder ausgestrahlt werden.

Die "Green Seven Weeks" der letzten Jahre auf ProSieben:

Die Aktionswoche zu Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz hat mittlerweile Tradition bei ProSieben. Das waren die Themen der vergangenen sechs Jahre: