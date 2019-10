09:59 Uhr

"Greenleaf", Staffel 4: Start, Folgen, Schauspieler, Stream, Trailer, Kritik

Die Greenleafs leiten eine Megakirche in Memphis, führen aber ein ziemlich unchristliches Leben. Hier alle Infos zu der Netflix-Serie: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Live-Stream, Kritik und Trailer.

"Greenleaf" ist eine US-amerikanische Serie aus dem Jahr 2016. Sie ist demnächst auf Netflix verfügbar. Hier informieren wir Sie über den Start, die Handlung, die Besetzung und den Live-Stream. Sie erfahren außerdem, wie die Kritik die Serie aufgenommen hat und können sich mit einem Trailer einen ersten Eindruck verschaffen.

"Greenleaf", Staffel 4: Wann ist der Start auf Netflix?

Der Streaming-Dienst Netflix stellt die vierte Staffel von "Greenleaf" ab dem 6. November 2019 zum Download zur Verfügung

Handlung: Worum geht es in den Folgen von "Greenleaf"?

Die Serie bezieht ihren Titel aus dem Namen der Familie Greenleaf, die in Memphis (Tennessee, USA) eine Megakirche führt. Die meisten der Mitglieder sind Afro-Amerikaner. Die Hauptfiguren sind Bischof James Greenleaf und "First Lady" Mae Greenleaf, der Patriarch und die Matriarchin der Greenleaf-Familie. Außerdem spielt Grace Greenleaf eine bedeutende Rolle - es handelt sich um die entfremdete Tochter der beiden. Sie ist nach 20 Jahren wieder nach Hause gekommen und will den mysteriösen Tod ihrer Schwester Faith aufklären.

Bei Licht besehen führt die fromme Sippe ein ziemlich sündhaftes Leben: Sowohl geschäftlich als auch privat ziehen sich Habgier, Ehebruch und andere unchristliche Angewohnheiten durch ihren Alltag. Alle in allem erinnert die Serie viele an "Dallas" oder "Denver Clan".

Besetzung von "Greenleaf", Staffel 4: Welche Schauspieler sind im Cast?

Keith David als Bischof James Greenleaf

als Bischof Lynn Whitfield als Daisy Mae „First Lady Mae“ Greenleaf

als Daisy Mae „First Lady Mae“ Greenleaf Merle Dandridge als Pastorin Grace „Gigi“ Greenleaf

als Pastorin Grace „Gigi“ Greenleaf Desiree Ross als Sophia Greenleaf

als Lamman Rucker als Pastor Jacob Greenleaf

Kim Hawthorne als Kerissa Greenleaf

als Kerissa Greenleaf Deborah Joy Winans als Charity Greenleaf

als Tye White als Kevin Satterlee

Gregory Alan Williams als Robert „ Mac “ McCready

als Robert „ “ Lovie Simone als Zora Greenleaf

In einer kleinen Nebenrolle ist die amerikanische Talkshow-Queen Oprah Winfrey als Mavis McCready zu sehen. Mit ihrer Firma OWN ist sie auch die Produzentin.

Wann läuft die 4. Staffel von "Greenleaf" im Live-Stream?

Netflix hat die Serie bereits 2017 gestartet und stellt jetzt Staffel 4 von "Greenleaf zum Download bereit. Start ist am 6. November 2019.

Was sagt die Kritik zu "Greenleaf"?

Zur 4. Staffel liegt uns noch keine spezielle Kritik vor. Zum Serienstart schrieb der Online-Dienst pro-medienmagazin.de: "Greenleaf" wirkt (...) etwas zu schrill und überfrachtet – wie viel wirkungsvoller wäre die Mischung aus Kirchenkritik und Satire, käme sie doch ein wenig subtiler daher. Stattdessen packen die Macher jedes Klischee aus: Da ist der Senator, der eine strenge Steuerprüfung anordnet (Bischof James: 'Der Junge ist wohl von 'nem Dämon besessen'), da ist das Ehepaar, das öffentlich mit seinen großen Spenden prahlt (James: 'Sie haben ihr Geld bei der Ewigkeits-Bank investiert'), und natürlich fehlt auch nicht der fromme Christ, der heimlich schwul ist." (AZ)

"Greenleaf": Der Trailer

