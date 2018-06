Greenpeace: Mit 3500 Liter gelber Farbe für den Kohleausstieg

18:19 Uhr

So verwandelt sich der große Stern rund um die Berliner Siegessäule in eine Sonne: Mit viel gelber (und ökologisch abbaubarer) Farbe protestiert Greenpeace gegen Kohleenergie.

Die Kohlekommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Begleitet wurde das in Berlin von vielen Protesten. Vor allem die Greenpeace-Aktion hat Aufsehen erregt.

Begleitet von Protesten von Umweltschützern hat die Kohlekommission am Dienstag in Berlin ihre Arbeit aufgenommen. Die aus Politikern, Verbänden und Wissenschaftlern zusammengesetzte Runde soll bis zum Jahresende einen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen. Die Ministerpräsidenten der Kohleländer Sachsen und Nordrhein-Westfalen, Michael Kretschmer und Armin Laschet (beide CDU), betonten die Bedeutung der Kohle für die Versorgungssicherheit in Deutschland.

Die aus über 30 Mitgliedern bestehende Kommission traf sich zur konstituierenden Sitzung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Vor dem Ministerium demonstrierten Umweltschützer für eine schnelle Abschaltung von Kohlekraftwerken. Kohle-Befürworter forderten dagegen eine Sicherung der Arbeitsplätze und Energieversorgung.

Aktivisten der Organisation Greenpeace verwandelten mit 3500 Litern gelber Farbe den Kreisverkehr um die Berliner Siegessäule in ein riesiges Sonnensymbol. Auf einem Banner forderten die Klimaschützer "Sonne statt Kohle". Greenpeace-Sprecher Christoph von Lieven erklärte, der "verschleppte" Kohleausstieg ruiniere Deutschlands Klimabilanz und bremse die Modernisierung des Energiesystems hin zu Solar- und Windkraft.

Ohne Folgen bleibt die Aktion für die Aktivisten wohl nicht. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr. Durch die flüssige Farbe wurde es auf der Fahrbahn rutschig.

Heute Morgen wurden über 3000 Liter umweltfreundliche, abwaschbare #Farbe rund um die #siegessaeule ausgekippt. Damit fordern Aktivist*innen von #greenpeace Deutschland den schnellen #Kohleausstieg ! pic.twitter.com/VPwIE05goK — radioBERLIN 88,8 (@radioBERLIN) 26. Juni 2018

