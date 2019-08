vor 1 Min.

Greta Thunberg legt Stopp vor Einfahrt nach New York ein

Greta Thunberg an Bord der Hochseejacht «Malizia» bei ihrer Ankunft an der Küste der USA.

Greta Thunberg ist nach zwei Wochen auf dem Atlantik kurz vor ihrer Einfahrt nach New York. In einigen Stunden wird die Klimaktivistin ihr endgültiges Ziel erreicht haben.

Nur wenige Kilometer vor ihrer Einfahrt nach New York hat die Segeljacht von Klimaaktivistin Greta Thunberg nach ihrer Atlantik-Überquerung einen Zwischenstopp eingelegt.

"Wir sind vor Coney Island vor Anker gegangen - Zollabfertigung und Einwanderung", schrieb Thunberg am Mittwoch bei Twitter. Im Hafen in Manhattan werde die Rennjacht "Malizia" aber erst in ein paar Stunden ankommen.

Für Thunberg gehen in New York 14 entbehrungsreiche Tage ohne Toilette oder Dusche auf offener See zu Ende. Der norddeutsche Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi hatten sich am 14. August im südenglischen Plymouth mit ihr, ihrem Vater Svante und einem Filmemacher mit der "Malizia" auf den Weg gen Westen gemacht.

Auf der anderen Seite des Ozeans will Thunberg ihren Kampf gegen die Klimakrise auf eine neue Ebene heben. Nach ihrer Ankunft sind jedoch zunächst einige Tage Ruhe angedacht. Im Anschluss warten dann neben dem Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen am 21. September und dem UN-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs zwei Tage später auch eine Reihe großer Klimaproteste auf sie. Außerdem will sie andere Aktivisten, Entscheidungsträger und Betroffene des Klimawandels treffen.

Für Dezember plant sie dann, an der Weltklimakonferenz im südamerikanischen Chile teilzunehmen. Für all das hat die Schwedin ein Jahr Auszeit von der Schule genommen. (dpa)

