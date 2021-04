Grey’s Anatomy, Staffel 17: Start auf Disney+, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Grey’s Anatomy" ist in wenigen Tagen bei Disney+ zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung, Folgen und Trailer.

"Grey's Anatomy" ist bereits seit mehr als 16 Jahren im Fernsehen zu sehen - und das konstant erfolgreich. Disney+ wird im April Staffel 17 zeigen. Welche Schauspieler sind im Cast? Was ist zur Handlung von Staffel 17 bekannt? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Besetzung, Folgen und Start auf Disney+.

Staffel 17 von "Grey’s Anatomy": Wann ist der Start bei Disney+? Einige Infos zur Serie

Start-Datum: 12. April

12. April Länge der Folgen : etwa 45 Minuten

: etwa 45 Minuten Kosten für ein Disney+ Abo: 8,99 Euro im Monat - 89,99 Euro im Jahr

Handlung: Worum geht es in "Grey’s Anatomy"?

Grundsätzlich dreht sich die Serie um Meredith Grey, die am Seattle Grace Hospital ihre Ausbildung zur Ärztin vertieft. In den Folgen werden häufig neue Patienten vorgestellt und ihre Geschichte erzählt, es dreht sich aber auch um die Beziehungen zwischen den Ärzten - und davon gibt es einige. Außerdem müssen sich die Ärzte immer wieder schrecklichen Schicksalsschlägen stellen: ein Amoklauf im Krankenhaus, eine Bombe, ein Erdloch, ein Flugzeugabsturz - die Mitarbeiter des Seattle Grace Krankenhauses (mittlerweile Grey Sloan Memorial) bleiben vor nichts verschont.

Falls Sie sich für Staffel 17 nicht spoilern wollen, dann lesen Sie an dieser Stelle am besten nicht weiter.

In Staffel 17 kommen etliche Patienten ins Krankenhaus, die an Covid-19 erkrankt sind. Auch viele Ärzte stecken sich an dem Virus an. Während einige gar keine Symptome aufweisen, trifft es Meredith besonders hart: Sie hat einen sehr schweren Verlauf und fängt an zu halluzinieren. Genau deshalb können Fans unter anderem ein Wiedersehen mit Dereck und Lexie erwarten.

"Grey’s Anatomy" bei Disney+: Die Folgen im Überblick

Staffel 17 wird insgesamt 17 Folgen haben. Jede Folge ist nach einem Liedtitel benannt. Zwölf Titel sind bereits bekannt. Hier der Überblick:

All Tomorrow's Parties

The Center Won't Hold

My Happy Ending

You'll Never Walk Alone

Fight the Power

No Time for Despair

Helplessly Hoping

It's All Too Much

In My Life

Breathe

Sorry Doesn't Always Make It Right

Sign O' the Times

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Grey’s Anatomy"?

Ellen Pompeo, Chandra Wilson und James Pickens Jr. sind einige der wenigen Schauspieler, die bereits seit Staffel 1 Teil des Casts sind. Bei den "People's Choice Awards" zählte die 51-jährige Ellen Pompeo zu den großen Gewinnern: Sie wurde zum weiblichen TV-Star des Jahres gewählt und "Grey's Anatomy" erhielt den Preis für die beste Serie. Sie war bereits in 373 Episoden zu sehen.

Schauspieler Rolle Ellen Pompeo Dr. Meredith Grey Chandra Wilson Dr. Miranda Bailey James Pickens Jr. Dr. Richard Webber Kevin McKidd Dr. Owen Hunt Jesse Williams Dr. Jackson Avery Caterina Scorsone Dr. Amelia Shepherd Camilla Luddington Dr. Jo Wilson Kelly McCreary Dr. Maggie Pierce Giacomo Gianniotti Dr. Andrew DeLuca Kim Raver Dr. Teddy Altman Greg Germann Dr. Tom Koracick Jake Borelli Dr. Levi Schmitt Chris Carmack Dr. Atticus "Link" Lincoln Richard Flood Dr. Cormac Hayes Anthony Hill Dr. Winston Ndugu

Das sind die Nebendarsteller

Schauspieler Rolle Jason George Dr. Ben Warren Stefania Spampinato Dr. Carina DeLuca Alex Landi Dr. Nico Kim Jaicy Elliot Dr. Taryn Helm Mackenzie Marsh Val Ashton Nikhil Shukla Dr. Reza Khan Patrick Dempsey Dr. Derek Shepherd Zaiver Sinnett Dr. Zander Perez

Noch kein Trailer zu "Grey’s Anatomy", Staffel 17

Es gibt noch keinen offiziellen Trailer zur 17. Staffel auf Youtube. Hier finden Sie deshalb eine kurze Promo.

Zusatzinfos zu Staffel "Grey’s Anatomy", Staffel 17

Sieben Monate mussten die Fans auf eine neue Staffel warten - die längste Pause zwischen den Staffeln bisher

Mit 17 Episoden ist Staffel 17 eine der kürzesten Staffeln seit Staffel 4

" Grey’s Anatomy " wurde von Shonda Rhimes kreiert.

