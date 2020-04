vor 32 Min.

"Greyhound": Start verschoben, Handlung, Cast, Trailer, Länge und FSK

Der Kino-Start von "Greyhound" mit Tom Hanks wurde verschoben. Alle Infos zum Start-Termin sowie zu Handlung, Besetzung, Trailer, Länge und FSK lesen Sie hier.

Von Daniel Flemm

Das Kriegsdrama "Greyhound" mit Tom Hanks soll bald in die Kinos kommen. Der Film, bei dem Hanks auch das Drehbuch beisteuerte und Teile der Produktion übernahm, widmet sich Seegefechten im Atlantik während des Zweiten Weltkriegs. Der Start-Termin wurde allerdings verschoben. Alle Infos zum Kinostart sowie zu Handlung, Cast, Länge und FSK finden Sie hier. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer zum Film.

"Greyhound": Kino-Start verschoben - wann erscheint der Film?

Nicht nur Hauptdarsteller Tom Hanks ist von der Corona-Pandemie betroffen - auch der Start-Termin seines Films "Greyhound" musste verschoben werden. Statt wie ursprünglich am 7. Mai 2020 zu erscheinen, kommt der Film nun erst am 25.6.20 in die deutschen Kinos.

Handlung: Darum geht es in "Greyhound"

Kurz nach dem Eintritt der USA in die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs überqueren 37 alliierte Schiffe den Nordatlantik. Die internationalen Truppen werden dabei von mehreren deutschen U-Booten verfolgt und attackiert. Unter den alliierten Kommandeuren ist auch Commander Ernest Krause (Tom Hanks), der die Leitung über den Zerstörer USS Keeling (Rufname Greyhound) erst kurz zuvor übertragen bekommen hat. Krause ist Karriereoffizier und hat sich diesen Schritt gewünscht, er ist aber nicht frei von inneren Zweifeln - und muss in den chaotischen Seegefechten ohne Luftschutz dennoch Führung beweisen.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Greyhound"

Neben Tom Hanks standen für "Greyhound" eher unbekannte Schauspieler vor der Kamera. Noch sind nicht alle Rollen bekannt, den Cast finden Sie hier im Überblick:

Tom Hanks als Ernest Krause

als Elisabeth Shue als Eva “Evie” Krause

als Eva “Evie” Tom Brittney als Lieutenant Watson

als Lieutenant Watson Stephen Graham

Rob Morgan

Manuel Garcia-Rulfo

Karl Glusman

Das ist der aktuelle Trailer zu "Greyhound"

Bislang liegt der Trailer zu "Greyhound" nur auf Englisch vor. Sobald es einen deutschen Trailer gibt, verlinken wir diesen hier im Artikel.

"Greyhound": FSK und Länge des Films

Aufgrund der Verschiebung des Start-Termins sind bislang keine Angaben zu FSK-Bewertung und Länge des Films bekannt. Allerdings dürfte der Film als actionreiches Kriegsdrama eine Altersfreigabe "ab 12" oder "ab 16" erhalten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

