vor 54 Min.

Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte: Start auf Disney+, Handlung, Besetzung

Ellen Pompeo spielt als Meredith Grey die Hauptrolle in "Grey's Anatomy". Start auf Disney+, Handlung, Besetzung - alle Infos gibt es hier.

Demnächst gibt es die Staffeln 1 bis 16 von "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" auch bei Disney+ zu sehen. Alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung haben wir hier für Sie.

Der Streaming-Anbieter Disney+ setzt 2021 neben zahlreichen Eigenproduktionen auch vermehrt auf erfolgreiche TV-Dramen und Filme von anderen Sendern. Dazu zählt auch die Serie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte", die demnächst bei Disney+ zu sehen sein wird. Ab dem 23. Februar will der Streamingdienst aufgrund des wachsenden Angebots dann auch den Preis anpassen: Statt bisher 6,99 Euro sollen für das monatliche Abo dann 8,99 Euro fällig werden. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wann "Grey's Anatomy" bei Disney+ an den Start geht und haben außerdem alle Infos zur Handlung und Besetzung für Sie.

"Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte": Start auf Disney+

Die Staffeln 1 - 16 des Krankenhaus-Dramas "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" werden ab dem 23. Februar 2021 im Stream auf Disney+ zur Verfügung stehen. Aktuell wird in den USA die 17. Staffel der Serie ausgestrahlt - im deutschen Free-TV war sie bisher noch nicht zu sehen. Wenn Sie auf dem neuesten Stand sein möchten, haben sie in Deutschland aktuell nur die Möglichkeit die ersten sechs Folgen der 17. Staffel auf Amazon zu erwerben.

Besetzung von "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte": Schauspieler im Cast

"Grey's Anatomy" ist mit insgesamt 17 Staffeln und über 350 Folgen eine der langlebigsten Serien aller Zeiten und ist bereits seit mehr als 15 Jahren im TV zu sehen. In dieser Zeit hat sich die Besetzung des Ärzte-Dramas natürlich häufig verändert - viele Schauspieler haben die Serie nach einigen Staffeln verlassen und hatten später Gastauftritte, während andere nach längerer Pause zum Maincast zurückkehrten. Lediglich drei Schauspieler sind seit der ersten Folge ununterbrochen dabei und gehören auch aktuell noch zu den Hauptdarstellern: Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey, Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey und James Pickens Jr. als Dr. Richard Webber. Hier finden sie alle Hauptdarsteller, die bisher Teil der Serie waren, im Überblick:

Schauspieler Rolle Ellen Pompeo Meredith Grey Sandra Oh Cristina Yang Katherine Heigl Izzie Stevens Justin Chambers Alex Karev T. R. Knight George O'Malley Chandra Wilson Miranda Bailey James Pickens Jr. Richard Webber Isaiah Washington Preston Burke Patrick Dempsey Derek Shepherd Kate Walsh Addison Montgomery Sara Ramirez Callie Torres Eric Dane Mark Sloan Chyler Leigh Lexie Grey Brooke Smith Erica Hahn Kevin McKidd Owen Hunt Jessica Capshaw Arizona Robbins Kim Raver Teddy Altman Sarah Drew April Kepner Jesse Williams Jackson Avery Camilla Luddington Jo Wilson Gaius Charles Shane Ross Jerrika Hinton Stephanie Edwards Tessa Ferrer Leah Murphy Caterina Scorsone Amelia Shepherd Kelly McCreary Maggie Pierce Jason George Benjamin Warren Martin Henderson Nathan Riggs Giacomo Gianniotti Andrew DeLuca Jake Borelli Levi Schmitt Greg Germann Thomas Koracick Chris Carmack Atticus Lincoln Richard Flood Cormac Hayes Anthony Hill Winston Ndugu

Handlung von "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte": Worum geht es in der Serie?

Im Mittelpunkt der Handlung steht Meredith Grey, die am Anfang der Serie ihre praktische Ausbildung als Assistenzärztin im Seattle Grace Hospital beginnt und sich neben den Schwierigkeiten ihres beruflichen Alltags auch mit allerlei Gefühlschaos, Drama und scheiternden Liebschaften auseinandersetzen muss. Zu den Hauptcharakteren der Serie zählen andere Ärzte des Krankenhauses - vor allem in der Abteilung der Chirurgie, der auch Meredith angehört.

Die einzelnen Folgen drehen meist um immer wechselnde Patienten, deren Leben es zu retten gilt, sowie um die persönlichen Beziehungen und Verhältnisse der Ärzte, die ihre Finger nicht voneinander lassen können. Darüber hinaus tritt in der Regel einer der Charaktere als Erzähler auf, der die Geschehnisse kommentiert und am Ende oft eine Lebensweisheit aus der Handlung ableitet. (AZ)

