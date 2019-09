vor 59 Min.

"Grey's Anatomy", Staffel 14: Prime-Start, Episodenguide, Besetzung, Kritik

"Grey's Anatomy", Staffel 14: Amazon Prime zeigt die neuen Folgen. Hier geht es zu Episodenguide, Stream-Start, Schauspieler, Besetzung und Kritik.

"Grey's Anatomy", Staffel 14, ist aktuell auf Amazon Prime Video verfügbar. Insgesamt umfasst die Staffel 24 Episoden, die jeweils etwa 40 Minuten lang sind. Demnächst feiert bereits die 16. Staffel Premiere in den USA.

Die Medizinserie läuft bereits seit 2005 und hat weltweit großen Erfolg. Außerdem entstammen "Grey's Anatomy" zwei Spinoff-Serien: "Privat Practice" (2007-2013) und "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" (seit 2018).

Alle Infos zur 14. Staffel von "Grey's Anatomy" auf Amazon Prime wie Start, Episoden, Besetzung, Schauspieler und Kritik gibt es hier.

"Grey's Anatomy" bei Amazon Prime: Handlung - Achtung Spoiler

Staffel 14 beginnt nach einem Feuer im Grey Slohan Memorial Hospital und einer erschütternden Nachricht: Megan, die totgeglaubte Schwester von Owen Hunt, wurde in einem Rebellenlager gefunden und konnte zehn Jahre nach ihrem Verschwinden geborgen werden. Folge 1 beschäftigt sich mit ihrer Rückkehr, denn sie war nicht nur die Schwester von Owen, sondern auch die Geliebte von Nathan Riggs, der in Staffel 13 mit Meredith anbandelte. Außerdem verlässt ein altbekannter Charakter die Show nach etlichen Konflikten und Schicksalsschlägen. Wer genau das ist, sehen sie demnächst in Staffel 14 im Stream auf Amazon Prime Video.

"Grey's Anatomy", Staffel 14: Episodenguide, Folgen

Staffel 14 gibt es seit dem 6.09.2019 auf Amazon Prime Video zu sehen. Zuvor waren die Folgen noch kostenpflichtig. Staffel 14 von "Grey's Anatomy" hat insgesamt 24 Folgen. Hier ein Überblick:

Megan Hunt

Verstörende Erkenntnisse

Wer bin ich

Aus dem Takt-Gefühl

Befreiungsschlag

Ein Tag am Meer

Geister der Vergangenheit

Aus dem Nichts

Ausgeliefert

Seelenqualen

Herzattacke

Das beste Projekt

Anruf aus Madrid

Spieleabend

Alte Narben

Zeitschleife

Tage, wie dieser

Gebündelte Kraft

Dreamer-Status

Dankes-Kekse

Schadensbegrenzung

Es ist nie zu spät!

Eiskalt

Drei Hochzeiten

Amazon Prime: "Grey's Anatomy", Staffel 14, Besetzung

Die beliebte Arztserie läuft bereits seit März 2005. Seitdem hat sich auch im Cast viel verändert. In Staffel 14 sind nur noch wenige Schauspieler aus den ersten Staffeln dabei. Jake Borelli und Greg Germann sind Neuzugänge in der Arztserie. Hier erhalten Sie eine Auswahl der Besetzung in Staffel 14 im Überblick:

Schauspieler Rolle Ellen Pompeo Meredith Grey Justin Chambers Alex Karev Chandra Wilson Miranda Bailey James Pickens Jr. Richard Webber Kevin McKidd Owen Hunt Kim Raver Teddy Altman Jessica Capshaw Arizona Robbins Sarah Drew April Kepner Jesse Williams Jackson Avery Camilla Luddington Jo Karev Jerrika Hinton Stephanie Edwards Caterina Scorsone Amelia Shepherd Kelly McCreary Maggie Pierce Jason George Benjamin Warren Martin Henderson Nathan Riggs Giacomo Gianniotti Andrew DeLuca Jake Borelli Levi Schmitt Greg Germann Thomas Koracick

Kritik zu Staffel 14 von "Grey's Anatomy"

Mit 9,3 Punkten von 10 ist Folge7, "Geister der Vergangenheit", die bestbewertete Folge von Staffel 14 auf der bekannten Film- und Seriendatenbank Imdb. Die gesamte Serie hat eine Bewertung von 7,6 Punkten. Viele Fans loben den guten Start in die neue Staffel, die sich vor allem mit emotionalen Trauma und Beziehungen befasst.

Auf der englischsprachigen Website Rotten Tomatoes, die hauptsächlich Rezensionen von Filmen und Fernsehserien sammelt, hat "Grey's Anatomy", Staffel 14, von den Nutzern mit 73 Prozent eine etwas niedrigere Bewertung als von den Experten erhalten. Diese gaben Staffel 14 eine sehr positive Bewertung von 93 Prozent. (AZ)

