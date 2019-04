18:58 Uhr

"Grill den Henssler" 2019: Ab 5. Mai live im TV und Stream

Vom 5. Mai an heißt es wieder "Grill den Henssler". Pro Folge treten drei Prominente gegen Starkoch Steffen Henssler an und stellen sich dem Urteil der Jury.

Es wird wieder um die Wette gekocht: Die beliebte Koch-Show "Grill den Henssler" um den Starkoch Steffen Henssler kehrt im Mai 2019 mit vier neuen Folgen ins TV zurück. Am Grundkonzept der Sendung hat sich nichts geändert, aber Jury-Urgestein Reiner Calmund bekommt in dieser Staffel von "Grill den Henssler" Unterstützung von zwei neuen Kollegen - Mirja Boes und Profi-Koch Christian "Der Restauranttester" Rach. Mehr zur neuen Jury erfahren Sie hier: "Grill den Henssler" 2019: Die neue Jury der Kochshow.

"Grill den Henssler" 2019: Guido Maria Kretschmer zum ersten Mal bei einer Kochshow

Angebote als Gast in diversen Kochsendungen aufzutreten, hatte Guido Maria Kretschmer schon einige, doch er habe nie wirklich in eine Kochshow gehen wollen, sagte der Star-Designer am Freitag der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. "Aber als ich hörte, dass Steffen wieder da ist, habe ich sofort gesagt: Okay, ich mach's." Nun kann der Modeschöpfer seinen exquisiten Geschmack auch in der Küche unter Beweis stellen. Außer Kretschmer sind in dieser Staffel auch andere bekannte Gesichter bei "Grill den Henssler" mit von der Partie: Unter anderem fordert Detlef Steves mittlerweile zum achten Mal Steffen Henssler heraus.

Außerdem werden die Comedians Mario Barth und Thomas Hermanns für die neue Jury auftischen. Auch Moderatorin Laura Wontorra sowie Münster-Tatort-Star Christine Urspruch werden mit Henssler um die Wette kochen. Während Steffen Henssler bei der Zubereitung der verschiedenen Gänge auf sich allein gestellt ist, haben seine prominenten Gegner hochkarätige Unterstützung: Juan Amador, Stefan Marquard, Christian Lohse und Sascha Stemberg stehen den Promis als Koch-Coaches unterstützend zur Seite.

"Grill den Henssler" 2019 live im TV und Stream sehen

Der Fernsehsender Vox hat nun ein Startdatum angekündigt. "Grill den Henssler" soll ab dem 5. Mai 2019 immer sonntags um 20.15 Uhr zu sehen sein. Das Preisgeld für den guten Zweck gewinnt dann der Teilnehmer, dem die Jury die meisten Punkte zuteilt.

