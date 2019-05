07:00 Uhr

"Grill den Henssler" 2019, Folge 1: Henssler siegt bei Comeback

Am Sonntagabend startete "Grill den Henssler" 2019 mit der ersten Folge der neuen Staffel. Wer zu Gast war und was die Promis Abend kochten, erfahren Sie hier.

Nach zwei Jahren Sendepause meldete sich TV-Koch Stefan Henssler am Sonntagabend wieder mit seinem Koch-Duell "Grill den Henssler" zurück. In der ersten Folge von "Grill den Henssler" 2019 waren Oana Nechiti, Mario Barth und Guido Maria Kretschmer zu Gast. Jeder der Promis kocht einen Gang. Um das Preisgeld zu gewinnen, müssen sie eine bessere Wertung erzielen als Steffen Henssler, der alle drei Gerichte alleine kocht. Wer konnte sich am Ende durchsetzen?

Als Koch-Coach stand den prominenten Gästen Juan Amador zur Seite, der in Notlagen unterstützend eingreifen durfte. Aber vor allem Steffen Henssler war froh, wieder da zu sein „Ich merke schon: Sie haben mich genauso vermisst wie ich Sie“, rief der Star-Koch zu Beginn der Sendung dem Publikum entgegen.

"Grill den Henssler" 2019: Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes sitzen in der Jury

In der ersten Folge sah es anfangs noch so aus, als müsste sich Steffen Henssler im neuen Studio erst einmal wieder zurechtfinden. So konnten die Promis die neue Jury im ersten Gang überzeugen. Dort war nur Reiner Calmund aus der alten Besetzung geblieben. TV-Koch Christian Rach und Komikerin Mirja Boes komplettieren das Triumvirat. Auch Moderatorin Annie Hoffmann ist eine Neubesetzung.

Und die neue Jury machte es TV-Koch Henssler nicht leicht. Urgestein Reiner Calmund ließ sich von Mario Barths Hausmannskost überzeugen und gab den Buletten des Komikers eine entsprechend hohe Bewertung. Im Hauptgang reichte es für Henssler nur zu einem Unentschieden.

"Grill den Henssler" 2019: Guido Maria Kretschmer kocht nach Familienrezept

Beim Dessert konnte das Promi-Team dann durch Modedesigner und "Shopping Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer richtig aufholen. Er hatte nicht nur das Rezept seiner Lieblingsoma Otilie mitgebracht, sondern auch ein Bild von ihr, das er liebevoll auf seinem Küchentresen drapierte. "Das ist ein Dessert, das meine Großmutter aus Schlesien mitgebracht hat. Es ist also ein richtiges Familiending" sagte er zum Rezept, das er zu seiner "Grill den Henssler"-Premiere ausgewählt hatte.

Es schien ein besonderer Anlass für den Star-Designer zu sein, denn er verriet außerdem über seine Nachspeise: "Ich mache das Dessert immer an Heiligabend. Meine Gäste lieben es sehr." Bevor es dann jedoch um die Jurybewertung des letzten Ganges ging, sorgte sich Guido Maria Kretschmer dann doch um das Andenken seiner Oma und er sagte scherzhaft: "Da hängt jetzt die ganze Familienehre von ab."

Die Familienehre von Guido Maria Kretschmer wurde zwar gerettet. Dennoch setze sich TV-Koch Steffen Henssler am Ende mit einem Punkt Vorsprung durch. Bei seinem Comeback gelang dem Henssler also auch der erste Sieg.

"Grill den Henssler" 2019: Das waren die Gerichte der Promis

Oana Nechiti (31), Profitänzerin

Vorspeise: Polenta-Muffin mit Kaisergranat und Jakobsmuschel

Mario Barth (46), Comedian

Hauptgang: „Io Kinipopo Kreuzberger Art“ Boulette mit Kartoffel und Kohlrabi



Guido Maria Kretschmer (53), Star-Designer

Dessert: Mandelcreme à la Otilie mit Weinschaum

