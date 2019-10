vor 30 Min.

"Grill den Henssler" 2019, Folge 1: Insider-Wissen und Wetten

"Grill den Henssler" 2019: Valentina Prahde freut es, dass Profikoch Steffen Henssler aus Versehen Salz statt Zucker in den Waffelteig getan hat. Hier die Vorschau zu Folge 1.

"Grill den Henssler" 2019 startet heute Abend in eine neue Staffel. Welche Promis kochen heute welche Gerichte? Das lesen Sie hier in der Vorschau.

" Grill den Henssler" 2019 startet heute Abend mit Folge 1 auf Vox. Drei Promi-Kandidaten wagen sich an den Herd:

Valentina Pahde, Vorspeise

Sasha, Hauptspeise

Mario Basler , Dessert

Unterstützt werden sie von Koch-Coach Juan Amador. Welche Gerichte sich durchsetzen können, entscheiden die Juroren Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach heute um 20.15 Uhr. Hier die Vorschau.

"Grill den Henssler" 2019, Folge 1: Wer kocht welches Gericht?

Valentina Pahde ist heute für die Vorspeise zuständig. Seit 2015 ist sie Teil des Casts von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Um gegen Steffen Henssler anzukommen, macht sie einen Salat mit Burrata und einer getrüffelten Pfifferlings-Zigarre. In der Show steht allerdings nicht nur das Kochen im Vordergrund. Moderatorin Annie Hoffmann will auch private Details erfahren und fragt die 25-Jährige ob sie Single sei. "Ich bin jetzt zum dritten Mal hier und jedes Mal werde ich das gefragt. Aber ich bin tatsächlich immer noch Single", antwortet Valentina Pahde mit einem Lachen.

Sänger Sasha muss sich in der Auftaktfolge von " Grill den Henssler" 2019 um die Hauptspeise kümmert. Mit seinem Striploin, garniert mit Kürbis und Bratkartoffeln, möchte er gegen Steffen Henssler punkten. Auch von ihm will Annie Hoffmann interessante Infos herauslocken. Da er Gast auf der Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz war, konnte er einen Einblick liefern: "Es war groß, aber sehr familiär. Es war eine sehr schöne Hochzeit, sehr romantisch. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Sie haben sich ein Lied für ihren Hochzeitstanz von mir gewünscht, das heißt ‚Du fängst mich ein‘ – ein Song, den ich für meine Frau geschrieben habe", erzählt Sasha während er mit seinen Zutaten hantiert.

"Grill den Henssler" 2019: Mario Basler sagt in Folge 1 Steffen Henssler den Kampf an

"Ich will dich zerstören", verkündet Mario Basler vor der Dessert-Runde an Steffen Henssler gerichtet. Mit seinem Dessert (Waffeln mit Ananas) möchte er die Kampfansage heute wahr machen. Doch Steffen Henssler nimmt die Drohung nicht ernst: "Wenn ich das Dessert verliere, koche ich nächste Woche im Kleid von Mirja Boes", sagte er selbstbewusst. Sein Start in die Koch-Wette ist allerdings holprig: Er verwechselt Zucker mit Salz. Valentina Pahde freut sich über das Missgeschick. Ob Steffen Henssler heute Abend trotzdem gegen die prominenten Hobbyköche gewinnen kann, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

Themen folgen