06:59 Uhr

"Grill den Henssler" 2019, Folge 2: Detlef Steves trat gestern zum 10. Mal an

Gestern lief Folge 2 von "Grill den Henssler" 2019. Dauerrivale Detlef Steves war auch in der neuen Staffel dabei und sorgte für eine Überraschung.

In Folge 1 der neuen Staffel setzte sich TV-Koch Steffen Henssler vergangene Woche mit einem Punkt Vorsprung durch. Bei seinem Comeback gelang dem Henssler also auch der erste Sieg. In der zweiten Folge "Grill den Henssler" traten nun Comedian Thomas Hermanns, Olympiasiegerin Britta Heidemann und Dauerrivale Detlef Steves gegen ihn an. Unterstützung bekamen sie dabei von Koch-Coach Stefan Marquard.

"Grill den Henssler" 2019: Vorspeise und Hauptgang gehen an Henssler

Beim Impro-Gang, der zu Beginn der Sendung stattfindet, konnten die Promis sich mit 16 zu 12 Punkten einen kleinen Vorsprung für die weiteren Runden sichern, in denen sie allein gegen den Profikoch antreten mussten.

"Quatsch Comedy Club"-Gründer Thomas Hermanns machte den Anfang mit der Vorspeise: Lauwarme Nudeln mit Kardamom und Shrimps. Währen der Zubereitung plauderte er über Klatsch und Tratsch aus der Comedy-Szene. Mit seinen Kochkünsten konnte er die Jury jedoch nicht so überzeugen wie Henssler, mit 21 zu 19 Punkten ging die Vorspeise an den Profi-Koch.

Mit einem traditionellen Gericht aus China forderte Britta Heidemann, die in China studiert hat, Steffen Henssler beim Hauptgang heraus: Kung Pao Chicken. Mit dieser Rezeptauswahl tat sich Heidemann jedoch nur bedingt einen Gefallen, denn Henssler ist bekanntermaßen ein ausgewiesener Spezialist der asiatischen Küche. Mit 23 zu 22 ging auch der Hauptgang ganz knapp an Steffen Henssler.

"Grill den Henssler" 2019: Bei Detlef Steves kochen die Emotionen hoch

Detlef Steves trat gestern bereits zum zehnten Mal gegen Henssler an. Seit sechs Jahren versucht der Doku-Soap-Star den Hamburger Profi-Koch zu grillen, mal im Team, mal alleine. Ohne Hilfe hat er Steffen Henssler noch nie besiegt. Doch gestern war alles anders: nach einigen kleinen Wutausbrüchen, sowie einer tränenreichen Liebeserklärung an seine Frau Nicole, ging der letzte Gang mit 21 zu 20 Punkten an Detlef, der damit den Gesamtsieg für die Promis holen konnte.

Eine neue Folge von "Grill den Henssler" 2019 sehen Sie nächsten Sonntag, 19.05.19, ab 20.15 Uhr bei Vox oder im Livestream bei TVNOW.

"Grill den Henssler" 2019: Das sind die Gerichte in Folge 2

Thomas Hermanns, Comedian

Vorspeise: Lauwarme Nudeln mit Kardamom und Shrimps

Britta Heidemann, Olympiasiegerin

Hauptgang: Kung Pao Chicken



Detlef Steves, Doku-Soap Star

Dessert: Crêpes mit Bananenquark und Portwein-Zabaglione

Themen Folgen