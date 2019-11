14:17 Uhr

"Grill den Henssler" 2019, Folge 2: Steffen Henssler kocht heute im Kleid

"Grill den Henssler" 2019: Heute Abend geht Folge 2 bei Vox an den Start. Da Wettschulden Ehrenschulden sind, wagt sich Steffen Henssler dieses Mal im Kleid an den Herd.

" Grill den Henssler" 2019: Heute Abend läuft Folge 2 bei Vox. Dieses Mal stehen diese drei Promi-Kandidaten am Herd:

Moderator Jochen Schropp

Mallorca-Star Willi Herren

Schauspielerin sowie "Prominent!"-Moderatorin Nina Bott

Alle drei Stars haben nur ein Ziel: Steffen Henssler grillen. Unterstützt werden sie heute dabei von Koch-Coach Christian Lohse.

"Grill den Henssler" am 03.11.19: Steffen Henssler löst Wettschulden ein

Alle Augen werden an diesem Abend aber auf Steffen Henssler gerichtet sein: Er erscheint in einem hellblauen Kleid. Dahinter steckt eine folgenschwere Wette gegen Mario Basler in der letzten Sendung. Einsatz der Wette war, dass Henssler im blauen Kleid von Jurorin Mirja Boes kochen muss, wenn er das Dessert-Duell gegen Basler verliert. Die beiden trennten sich unentschieden - und doch wirbelt der Star-Koch am heutigen Sonntag im Kleidchen durch die Küche. "Ich habe die Wette ja nicht wirklich verloren, doch ich habe mich breit quatschen lassen", so Henssler.

Moderatorin Annie Hoffmann zeigt sich begeistert: "Steffi, als du eben rauskamst, habe ich erst an Olivia gedacht, die Frau von Popeye. Aber jetzt finde ich, du siehst aus wie die Eiskönigin! Oder wie Schlumpfine!"

Folge 2 von "Grill den Henssler" 2019: Willi Herren kocht heute den Hauptgang

Beim Hauptgang fordert Sänger Willi Herren Steffen Henssler heraus. Während des Kochens kommen die beiden auf das "Sommerhaus der Stars" zu sprechen. Herren hat in diesem Jahr daran teilgenommen - was dem Star-Koch gut gefiel: "Ich habe es geliebt. Ich fand‘s mega. Typen wie Willi Herren, die polarisieren, braucht man da auch. Das war super unterhaltsam. Was für eine Sendung! I love it!". Genug Anlass für Annie Hoffman, um genauer nachzuhaken: "Würdest du da mitmachen?" Der 47-Jährige überlegt kurz: "Ja, aber da würde ich dann alleine rein müssen. Da kommt keiner mit mir mit! Aber wir können doch dahingehen!", lautet sein spontaner Einfall.

Bis es soweit ist, muss Henssler aber erstmal gegen seine drei Herausforderer im heutigen Kochduell bestehen. Am Ende entscheidet bei "Grill den Henssler” wie immer die Jury, bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes, wer den Abend für sich entscheiden kann.

"Grill den Henssler" 2019: Folge 2 heute live im TV und Stream sehen

"Grill den Henssler" läuft heute Abend ab 20:15 Uhr mit Folge 2 bei Vox. Neben dem fixen Sendetermin kann man die einzelnen Folgen auch nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Auch live lassen sich die Folgen im Stream sehen. Der ist allerdings nicht kostenlos, man muss sich anmelden und monatlich 4,99 Euro zahlen.

Moderiert wird die Sendung von Annie Hoffmann. (AZ)

