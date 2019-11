vor 17 Min.

"Grill den Henssler" 2019, Folge 3: Heute zanken sich die Juroren

"Grill den Henssler" 2019 läuft immer sonntags im TV - heute Abend mit Folge 3. Welche Promis treten an? Was wird gekocht? Hier eine Vorschau.

" Grill den Henssler" 2019 kommt heute Abend, den 10.11.2019, um 20.15 Uhr mit Folge 3 auf Vox. Wieder wagen sich drei Promi-Kandidaten an den Herd, um sich gegen Steffen Henssler zu behaupten. Das sind:

Ekaterina Leonova

Faisal Kawusi

Mickie Krause

Koch-Coach Ali Güngörmüs unterstützt die drei Hobby-Köche bei ihren Gerichten. Letztendlich bleibt die Entscheidung aber wie immer bei den Juroren Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach. Mehr zu Folge 3 lesen Sie hier in der Vorschau.

"Grill den Henssler" 2019, Folge 3 heute: Ekatarina Leonovakocht die Vorspeise

Heute Abend ist die Ausgangssituation für die Herausforderer nicht wirklich rosig: Insgesamt haben die Promis fünfmal im Wettkampf gegen einen Profikoch verloren. Das soll sich heute ändern. Als Vorspeise gibt es geschmorte Aubergine mit Maulbeer-Couscous und Babyspinat - zubereitet von Ekatarina Leonova. Bei der Vorbereitung spritzt sich Steffen Henssler aus Versehen Limettensaft ins Auge. Ob das für die Promis heute ein Vorteil wird?

Vorschau: "Grill den Henssler" 2019: Zwei Juroren zanken heute in Folge 3

Christian Rach ist von dem vegetarischen Rezept von Ekaterina Leonova überzeugt, doch Reiner Calmund scheint weniger begeistert zu sein. Das sorgt wiederum bei Christian Rach für Empörung: "Du bist auch so einer, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Schnitzel bestellt, oder?", fragt der 62-jährige Spitzenkoch provokant. Reiner Calmund redet sich daraufhin in Rage. "Für den nächsten Gang besorge ich Boxhandschuhe! Ich liebe das, wenn es hier abgeht!", sagte Steffen Henssler vor dem Hauptgang. Wie es zwischen den Juroren weitergeht und was Faisal Kawusi und Mickie Krause in Folge 3 kochen, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

