"Grill den Henssler" 2019: Folge 3 heute mit Mutter-Kind-Gespann

Heute Abend läuft die dritte Folge der neuen "Grill den Henssler"-Staffel 2019. Mit dabei sind Álvaro Soler, Verena & Diego Pooth sowie Eko Fresh. Eine Vorschau.

In Folge 2 der neuen Staffel konnte der TV-Koch Steffen Henssler mit Vorspeise und Hauptgang überzeugen. Die Nachspeise entschieden Comedian Thomas Hermanns, Olympiasiegerin Britta Heidemann und Dauerrivale Detlef Steves in der vergangenen Woche für sich und fuhren somit auch den Gesamtsieg in Folge 2 ein. Unterstützung bekamen sie dabei von Koch-Coach Stefan Marquard.

"Grill den Henssler" 2019: Heute muss sich Steffen ins Zeug legen

In der heutigen Ausgabe der Vox-Kochshow warten auf den Profi-Koch gleich vier Gegner. Mit dabei sind Sänger Álvaro Soler, Rapper Eko Fresh sowie das Mutter-Sohn-Gespann Verona und Diego Pooth.

Auf die Kandidaten und Steffen Henssler wird auch heute zunächst wieder der Impro-Gang warten, der gleich zu Beginn der Sendung stattfindet. Hier gilt es, sich für die weiteren Runden einen kleinen Vorsprung zu sichern, in denen sie alleine gegen den Profikoch antreten mussten.

Sänger Álvaro Soler will heute, am 19. Mai, mit seiner Vorspeise punkten. Der 28-jährige Spanier wird mit einem selbstgemachten Gazpacho gegen Henssler antreten. Den Hauptgang bereitet dann das Mutter-Sohn-Gespann zu. Verona Pooth wird gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn Diego eine Mais-Poularde mit Risotto und Orangen-Spargel kochen. Den Abschluss des Abends bildet dann der Rapper Eko Fresh. Der 35-Jährige wird als Nachspeise eine Eigenkreation mit dem Namen "Künefe Fresh" zubereiten.

Unterstützt werden die Promis heute von Koch-Coach Christian Lohse.

"Grill den Henssler" 2019: Verona Pooth fühlt sich von Sohn Diego bloßgestellt

Der 15-jährige Diego Pooth plaudert während der Zubereitung des Hauptgerichts ordentlich aus dem Nähkästchen. So berichtet er, dass im Hause Pooth häufig Essen bestellt wird, anstatt selbst zu kochen. Seine Mutter bestreitet dies aber vehement. Sie korrigiert, sie würde jeden Tag frisch kochen. Außerdem beichtet Diego, dass Verona ihm oft sehr peinlich sei. Das findet diese so gar nicht lustig - und schmollt vor sich hin.

Die aktuelle Folge 3 von "Grill den Henssler" 2019 sehen Sie am heutigen Sonntag, 19.05.19, ab 20.15 Uhr bei Vox oder im Livestream bei TVNOW.

"Grill den Henssler" 2019: Das sind die Gerichte in Folge 3

Alvaro Soler, Sänger

Vorspeise: Gazpacho Lauwarme Nudeln mit Kardamom und Shrimps

Verona Pooth, Moderatorin

Hauptgang: Mais-Poularde, Risotto, Orangen-Spargel



Eko Fresh, Rapper

Dessert: Künefe "Fresh"

