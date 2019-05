vor 55 Min.

"Grill den Henssler" 2019 heute: Die neue Jury

Heute in Folge 2 von "Grill den Henssler" 2019 vergeben wieder Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach die Punkte. Hier finden Sie die Infos über die Jury.

TV-Koch und Grill-Profi Steffen Henssler ist zurück: Vox zeigt im Frühjahr brandneue Folgen. Dabei können sich die Zuschauer auf ein paar Neuerungen freuen - besonders was die Jury betrifft. So bleibt der Ablauf der Kochsendung beim Alten, doch die Speisen der Promis werden von neuen Jury-Mitgliedern getestet und bewertet. Mehr zur TV-Übertragung und zur diesjährigen Staffel erfahren Sie hier. Was Sie heute in Folge 2 erwartet, können Sie in unserer Vorschau nachlesen: "Grill den Henssler" 2019, Folge 2: Detlef Steves tritt zum 10. Mal an

"Grill den Henssler" 2019: Jury jetzt mit Rach (dem Restauranttester), Mirja Boes, Reiner Calmund

Urgestein Reiner Calmund (70) darf auch in der Neuauflage nicht fehlen. Über seine künftige Mitbewerterin Mirja Boes (47) freut er sich besonders und findet: "Die passt da wie die Faust auf's Auge". Die deutsche Komikerin war bereits in vielen TV-Formaten zu sehen, so auch in der Comedy-Show "Die Dreisten Drei" mit Ralf Schmitz und Markus Majowski und mit vielen weiteren deutschen Schauspielern und Comedy-Legenden in "Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show". Aktuell tourt sie mit ihrem Programm "Auf Wiedersehen! HALLO" durch ganz Deutschland.

Über ihre Teilnahme als Jurymitglied in "Grill den Henssler" 2019 sagt die Schauspielerin laut dem Sender: "Ich komm einfach als ich. Ich sorge so ein bisschen für Stimmung, Spaß und gute Laune und versuch' dabei auch noch sinnvoll das Essen zu bewerten, was vor mir steht."

Reiner Calmund und Mirja Boes werden zudem durch Profi-Koch Christian Rach (61) verstärkt. Ähnlich wie Henssler hat auch Rach bereits reichlich TV-Erfahrung sammeln können: Bei RTL wurde sein Name besonders durch das Format "Rach, der Restauranttester" bekannt. Der Kochbuchautor war auch im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen. Er erklärt zu "Grill den Henssler": "Die Kunst ist es dem Zuschauer, der eben nicht mitschmecken und mitriechen kann, das zu transportieren und zu sagen, warum's gut schmeckt oder warum es gerade nicht gut schmeckt. Und das glaube ich, das ist meine Aufgabe und das kann ich ganz gut."

In der Vox-Vorschau spricht sich auch Henssler selbst positiv und gespannt über die zunächst geplanten vier Folgen der Neuauflage auf. Diese sollen in einem neuen Studio gedreht werden und dem Stil der Sommerspecials folgen. Zudem wird künftig Moderatorin Annie Hoffmann durch die Sendung führen - vor zwei Jahren war sie selbst Promi-Teilnehmer bei "Grill den Profi".

Mit neuer Jury: "Grill den Henssler" 2019 live im TV und Stream sehen

"Grill den Henssler" kehrte am 5. Mai 2019 ins TV zurück. In der Sendung müssen Promi-Kandidaten gegen Profi-Koch Steffen Henssler antreten und die verschiedensten Gänge und Speisen herbeizaubern. Das Preisgeld für den guten Zweck gewinnt dann der Teilnehmer, dem die Jury die meisten Punkte zuteilt. (rlb)

Themen Folgen