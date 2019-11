vor 35 Min.

"Grill den Henssler" 2019 heute im Live-TV und Stream: Termine, Jury, Kandidaten

"Grill den Henssler" geht heute, am 24.11.19, mit Folge 5 ins Finale der aktuellen Staffel. Sendetermine, Kandidaten, Jury, Übertragung - hier gibt es alle Infos im Überblick.

Für das Staffelfinale Finale von " Grill den Henssler" 2019 auf Vox hat der Sternekoch wieder drei prominente Gäste in die Show eingeladen, die gegen ihn kochen werden. Axel Stein ist seit vielen Jahren mit dem Kochprofi gut befreundet und war bereits 2014 in der Sendung zu Gast. Damals hat sich Axel Stein gegen Henssler durchgesetzt - das will der Gastgeber natürlich nicht auf sich sitzen lassen.

Sendetermine, Kandidaten, Jury und Live-Übertragung im TV und Stream - hier gibt es alle Infos zu "Grill den Henssler" im Überblick.

"Grill den Henssler", Folge 5: Das Finale der Staffel auf Vox

Start der Kochshow "Grill den Henssler" war am Sonntag, 27. Oktober 2019, um 20.15 Uhr auf Vox. Die Moderation der Kochshow übernimmt auch weiterhin Annie Hoffmann, produziert wird "Grill den Henssler" von ITV Studios Germany in Köln.

Sendetermine 2019: Wann kann man "Grill den Henssler" im TV sehen?

Folge 1: Sonntag, 27.10.2019 um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 03.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 10.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 17.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 24.11.2019 um 20.15 Uhr

"Grill den Henssler" 2019: Die Kandidaten im Überblick

Wer sitzt 2019 in der "Grill den Henssler"-Jury?

Reiner Calmund ist das Urgestein der "Grill den Henssler"-Jury. Bereits seit der Erstausstrahlung 2013 verkostet und bewertet er die Gerichte von Steffen Henssler und seinen Kontrahenten. Knapp 30 Jahre lang war der gebürtige Brühler als Manager von tätig und verhalf dem einstigen Außenseiter-Verein zum Erfolg.

Mirja Boes gilt als echtes Multitalent der Unterhaltungsbrance. Der Durchbruch gelang der Komikern bereits 2003 mit der Sketchcomedy-Serie "Die dreisten Drei - Die Comedy-WG". Doch auch im kulinarischen Bereich ist Mirja Boes kein Neuling. Seit 2012 führt sie gemeinsam mit ihren beiden Freunden Peter Jarnuczak und Jürgen Hohn das Restaurant "Villa Vue" in Essen.

Christian Rach eröffnete 1986 sein erstes Restaurant in Hamburg. Der Spitzenkoch wurde bereits 2005 mit seiner RTL -Sendung "Rach, der Restauranttester" bekannt und brachte mit seinem Know-how schlecht laufende Restaurants wieder auf Vordermann.

Nach zahlreichen Auszeichnungen, wie dem Bayerischen Fernsehpreis oder der Goldenen Kamera widmete sich Christian Rach neuen Fernsehprojekten wie "Rachs Restaurantschule", "Rach undercover" oder "Rach sucht: Deutschlands Lieblingsrestaurant".

"Grill den Henssler": Wo gibt es die Herbst-Ausgabe 2019 im TV und Live-Stream? Und wo die Wiederholungen?

Vox bringt "Grill den Henssler" seit 27. Oktober 2019 immer sonntags live im Fernsehen und im Stream - um 20.15 Uhr.

Sendung verpasst? Neben dem fixen Sendetermin bei Vox kann man die einzelnen Folgen auch nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Auch live lassen sich die Folgen im Stream sehen. Der ist allerdings nicht kostenlos, man muss sich anmelden und monatlich 4,99 Euro zahlen.

Alle News zu "Grill den Henssler" 2019

