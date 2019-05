07:00 Uhr

"Grill den Henssler" 2019 live im TV und Stream

Am Sonntagabend hieß es wieder "Grill den Henssler". Pro Folge treten drei Prominente gegen Starkoch Steffen Henssler an. Am Ende entscheidet die Jury, wer am besten gekocht hat.

Es wurde wieder um die Wette gekocht: Die beliebte Koch-Show "Grill den Henssler" um den Starkoch Steffen Henssler kehrt mit vier neuen Folgen ins TV zurück. Am Sonntagabend lief die erste Folge auf Vox.

Am Grundkonzept der Sendung hat sich nichts geändert, aber Jury-Urgestein Reiner Calmund bekommt in dieser Staffel von "Grill den Henssler" Unterstützung von zwei neuen Kollegen - Mirja Boes und Profi-Koch Christian "Der Restauranttester" Rach. Alle Infos zur Jury finden Sie hier. Wer die Jury in der ersten Folge überzeugen konnte, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Grill den Henssler" 2019 Folge 1: Henssler siegt bei Comeback

"Grill den Henssler" 2019: So läuft die Kochshow in dieser Staffel

Außer einigen neuen Gesichtern hat sich am "Rezept" der Sendung nichts geändert. Drei Stars treten im Koch-Battle gegen Steffen Henssler an. Die Promis teilen sich die Gerichte auf und kredenzen der Jury eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert. Danach müssen sie sich dem Urteil des Trios um Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes stellen. Wer am Ende die meisten Punkte erhält, gewinnt ein Preisgeld für den guten Zweck. Durch die Sendung führt die neue Moderatorin Annie Hoffmann, die Steffen Henssler und seinen prominenten Gästen beim Kochen auf den Zahn fühlt.

Unter anderem werden die Comedians Mario Barth und Thomas Hermanns "Grill den Henssler" auftischen. Auch Moderatorin Laura Wontorra sowie Münster-Tatort-Star Christine Urspruch werden mit Henssler um die Wette kochen. Während Steffen Henssler bei der Zubereitung der verschiedenen Gänge auf sich allein gestellt ist, haben seine prominenten Gegner hochkarätige Unterstützung: Juan Amador, Stefan Marquard, Christian Lohse und Sascha Stemberg stehen den Promis als Koch-Coaches unterstützend zur Seite.

"Grill den Henssler" 2019 live im TV und Stream sehen

Vox gehört zur RTL Group und teilt sich beim Live-Stream damit die Plattform mit Sendern wie RTL, RTL 2 oder Nitro: Der Stream wird über TV NOW Premium aufrufbar sein - und zwar hier über diese Seite. Dieses Angebot ist nicht kostenlos. Jeden Monat fallen 2,99 Euro an - wobei Nutzer ihre Mitgliedschaft laut Sender monatlich kündigen können.

Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos ausprobieren: Es gibt eine kostenfreie Testphase von 30 Tagen. Auf mobilen Geräten lässt sich der Streaming-Service auch über eine App nutzen. Alternativ läuft "Sing meinen Song" 2019 natürlich auch ganz normal gratis und frei verfügbar im Free-TV auf Vox.

"Grill den Henssler" 2019 im TV und Live-Stream und in der Wiederholung

"Grill den Henssler" 2019 wird wie die vergangenen Staffeln immer sonntags ab 20.15 Uhr auf Vox laufen. Sie haben keine Zeit, zu diesem Termin regelmäßig einzuschalten? Kein Problem: Es gibt auch ganze Folgen als Wiederholung.

Wiederholungen bietet Vox ebenfalls über TV NOW an - allerdings in der Regel nicht über die Premium-Version, sondern über die kostenlose Variante. Üblicherweise gibt es auf der offiziellen Seite außerdem Videos zu Highlights aus den Folgen. (AZ)

Themen Folgen