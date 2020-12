vor 32 Min.

Grill den Henssler 2020 - Finale heute: In Folge 7 kochen die Promis ein Weihnachtsmenü

"Grill den Henssler" 2020 läuft heute mit dem Finale auf Vox. Die Promi-Gäste kreieren ein Weihnachtsmenü. Hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos zu Folge 7.

Wie immer steht bei " Grill den Henssler" nicht nur das Kochen im Vordergrund: Die Promi-Gäste erzählen während der Sendung häufig Geschichten aus ihrem Leben und welche Themen sie in ihrem Alltag beschäftigen - so mancher wird auch sentimental.

Heute am 20.12.20 stellen die Gäste ein Weihnachtsmenü zusammen und zur Feier des Tages ist die Jury großzügig und vergibt sogar drei Mal zehn Punkte. Reiner Calmund ist begeistert: "Diese drei Gänge – so kann man sich Weihnachten vorstellen. Wir können mit allem sehr zufrieden sein. Frohe Weihnachten!" Hier in der Vorschau finden Sie das Menü im Überblick und weitere Infos zu Folge 7.

"Grill den Henssler" 2020 heute: Vorschau zum Finale (Folge 7)

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 (Finale) von "Grill den Henssler" läuft am Sonntag, 20.12.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Das festliche Weihnachtsmenü der Promis im Überblick:

Joachim Llambi (Vorspeise): Zander mit Kartoffelschuppen und mediterranem Gemüse

Zander mit Kartoffelschuppen und mediterranem Gemüse Laura Karasek (Hauptgericht): Ente mit Rotkohl und Klößen

Ente mit Rotkohl und Klößen Sonja Zietlow (Dessert): Eierlikörkuchen mit Pistaziencreme und marinierten Orangen

Eierlikörkuchen mit Pistaziencreme und marinierten Orangen Koch-Coach: Stefan Marquard

Stefan Marquard Koch-King: Steffen Henssler

"Grill den Henssler" 2020: Llambi vs. Henssler

Joachim Llambi ist bei "Let's Dance" durch seine bissigen Kommentare und strenge Punktevergabe bekannt geworden. In Steffen Henssler hat er nun wohl einen genauso peniblen Kameraden gefunden: "Viel zu spät, viel zu spät", kommentiert der TV-Koch, als der 56-Jährige seine Teller noch nach Ablauf der Zeit garniert. "Der härteste Juror will bescheißen. Nicht bei mir mein Freund!", wütet Steffen Henssler, der um jeden Punkt zu kämpfen scheint.

Laura Karasek kocht den Hauptgang im Finale

Beim Hauptgang rückt der Hahnenkampf zwischen Llambi und Henssler erstmal in den Hintergrund und es wird etwas emotionaler, denn Laura Karasek erzählt von ihrem Leben als Promi-Tochter. "Klar, bin ich immer noch gerne die Tochter von Hellmuth Karasek, was ich ja schön finde, weil ich meinen Vater sehr vermisse und sehr geliebt habe – doch diese Konnotation ‚Promikind‘ hört sich immer so an, als hätte man gar nichts Eigenes geleistet und ich finde, die ist sehr negativ", erzählt die 38-Jährige - obwohl sie als Autorin, Moderatorin und Juristin erfolgreich ist.

Sie möchte in den Medien nicht mehr nur als die "Tochter von Hellmuth Karasek" oder die "Sommervertretung von Jan Böhmermann" betitelt werden.

"Grill den Henssler" 2020, Dessert: Sonja Zietlow trauert um Dirk Bach

Auch beim Dessert mit Sonja Zietlow wird es sentimental, denn die Moderatorin von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erinnert sich an ihre Zeit mit Dirk Bach: "Der Herr Hartwich hat ja den Herrn Bach jetzt schon lange abgelöst, aber in meinem Herzen habe ich immer noch das Gefühl, der Dirk ist noch dabei". Der Moderator, Schauspieler und Komiker ist am 1. Oktober 2012 gestorben. Sonja Zietlow moderiert "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nun bereits seit 16 Jahren und wie sie bei "Grill den Henssler" 2020 erzählt, sei es das Format, das ihr am meisten am Herzen liege.

Auch Moderatorin Laura Wontorra ist mit ihrem Job zufrieden und findet beim Dessert rührende Worte: "Mein Herz schlägt ja eigentlich für den Fußball und nicht fürs Kochen. Aber mein Herz schlägt inzwischen für diese Sendung. Ich habe mich sehr in diese Sendung verliebt!"

"Grill den Henssler" 2020, Finale: Alle Infos zur aktuellen Staffel im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

