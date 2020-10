08:09 Uhr

Grill den Henssler 2020, Folge 1: Der Henssler feuerte gestern gegen Joey Heindle

"Grill den Henssler" 2020 startete gestern mit Folge 1 in die Herbst-Staffel. Dschungelkönig Joey Heindle machte dem Henssler Probleme. Alle Infos im Nachbericht.

Steffen Hensslers Bilanz im Jahr 2020 war bisher eher durchwachsen - so verlor der Spitzenkoch im September mit einem Punkterekord gegen Sarah Lombardi und Co. Die Kandidaten in der Herbst-Staffel von " Grill den Henssler" auf Vox mussten sich also warm anziehen. In Folge 1 konnte Hensslers Eifer unter anderem Ex-Nationalkeeper Weidenfeller treffen. Alle Infos zur Show lesen Sie im Nachbericht.

"Grill den Henssler" gestern: Nachbericht zu Folge 1 - Weidenfeller redete über den WM-Titel

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

TV-Koch Steffen Henssler hatte zum Start der Herbst-Staffel interessante Gäste: Neben Ex-BVB-Torhüter und WM-Gewinner Roman Weidenfeller waren auch Sido-Ex Charlotte Würdig und Dschungelkönig Joey Heindle zu Gast. Letzterer sorgte bei Henssler für Kopfzerbrechen - denn der Sänger hatte eine Vorspeise mit in die Sendung gebracht, die den Starkoch an seine Grenzen brachte: Capuns - gefüllte Mangoldpäckchen.

Währenddessen übernahm Roman Weidenfeller eher den Part des Märchenonkels: Er erzählte aus seiner langen Karriere, von seinen Begegnungen mit Jürgen Klopp und dem WM-Titel in Brasilien. Besonders Moderatorin Laura Wontorra war begeistert - die 31-Jährige Sportjournalistin kennt den Fußball in- und auswendig.

Die dritte im Bunde, Charlotte Würdig, musste dagegen als Neu-Single Rede und Antwort stehen. Die Ex-Frau von Rapper Sido gab den ein oder anderen Einblick - zum Beispiel, dass sie nicht auf Tinder ist, ihrer Kinder wegen. Gekocht wurde dann auch noch.

Zur Hauptspeise gab es Kalbsgeschnetzeltes mit Paprika und Kroketten. Vorspeise und Hauptgericht waren leichte Punkte für Hennsler. Nur beim Dessert hatte er Probleme. Charlotte Würdig zauberte einen Karottenkuchen mit Orangen- und Vanille-Frosting gegen den der Starkoch keine Chance hatte.

Wer hat gewonnen?

In Folge 1 hatte Henssler leichtes Spiel. Er gewann klar gegen die prominenten Herausforderer.

(AZ)

