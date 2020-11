09:11 Uhr

Grill den Henssler 2020, Folge 2 heute: Überraschung für Laura Wontorra

Heute in Folge 2 von "Grill den Henssler" begrüßt Laura Wontorra einen Überraschungsgast - ihren Vater Jörg. Alle Infos zur Vox-Show hier in der Vorschau.

" Grill den Henssler" kann heute mit einer echten Überraschung für Laura Wontorra aufwarten. Denn neben Model Larissa Marolt und Kabarettist Dieter Nuhr steht auch ein Überraschungsgast am Herd, mit dem die Moderatorin nicht gerechnet hat. Alle Infos zu Folge 2 von "Grill den Henssler" lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

"Grill den Henssler" heute: Vorschau auf Folge 2 - Laura Wontorra wird überrascht

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Grill den Henssler" läuft am Sonntag, 01.11.2020, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Steffen Henssler ist immer wieder für eine Überraschung gut - sei es am Herd oder in der Auswahl seiner Gäste. Heute in Folge 2 von "Grill den Henssler" kann der Star-Koch mit einem echten Überraschungsgast aufwarten: Gerade als Moderatorin Laura Wontorra die Gäste vorstellen will, eröffnet ihr "der Henssler", dass sich ihr Vater, Sky-Sportmoderator Jörg Wontorra, am Herd versuchen wird.

Neben kleinen Familiengesprächen kommen natürlich auch die anderen Gäste nicht zu kurz: Zum Wontorra'schen Dessert kommen eine Vorspeise von Larissa Marolt und ein Hauptgericht von Dieter Nuhr.

Zudem zu Gast: Tohru Nakamura, seines Zeichens Sieger im Duell mit Tim Mälzer und "Koch des Jahres". Gerade mit Jörg Wontorra hat der junge Küchenchef als Koch-Coach viel Arbeit: Dem Fußball-Kenner versagen beim Tiramisu nämlich fast die Nerven. Ob das Dessert doch noch gelingt, sehen Fans der Show heute Abend auf Vox.

"Grill den Henssler" 2020: Alle Infos zur Koch-Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

