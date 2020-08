07:45 Uhr

"Grill den Henssler" 2020, Folge 4 gestern: Ein Urgestein kehrte zurück

Martin Rütter (l.), Detlef Steves (M.) und Dagi Bee waren gestern in Folge 4 von "Grill den Henssler" 2020 zu Gast. Alle Infos zur Sendung gibt es hier im Nachbericht.

Gestern ging es mit Folge 4 von "Grill den Henssler" 2020 weiter. Welche Gerichte gekocht wurden und welche Promis zu Gast waren erfahren Sie hier im Nachbericht.

In Folge 4 der Sommer-Staffel von " Grill den Henssler" 2020 wagte sich gestern ein echtes Urgestein der Show zurück an den Herd: Detlef Steves hat bereits acht Mal gegen Steffen Henssler gekocht - drei der Koch-Duelle hat er gewonnen. Mit dabei waren außerdem Hundeflüsterer Martin Rütter und Youtuberin Dagi Bee, die zum ersten Mal antraten.

Wer konnte sich den Sieg holen? Alle Infos zur gestrigen Sendung haben wir hier in unserem Nachbericht für Sie.

"Grill den Henssler" gestern: Nachbereicht zu Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Detlef Steves begann den Abend gleich mit einer Kampfansage an Henssler: "Heute wird der Kollege so rasiert", sagte er selbstbewusst. Dafür mussten aber auch seine zwei Promi-Kollegen abliefern. Dagi Bee kochte ein Rezept, das sie bereits für ihre Online-Community zubereitet hat und das dort auf sehr positives Feedback gestoßen war. Für die Hauptspeise war Martin Rütter zuständig, der in der Show bereits zwei Mal Suppe gekocht und damit verloren hatte.

Diese Gerichte wurden gestern Abend von den Gästen und Steffen Henssler zubereitet:

Vorspeise: Gefalteter Knusper-Wrap mit Hähnchen (Dagi Bee)

Hauptgericht: Pasta alla Chitarra mit grünem Spargel, Cherrytomaten und Parmesanchip ( Martin Rütter )

) Dessert: Poffertjes mit Schokoapfel, Zuckerwatte und Vanillesauce ( Detlef Steves )

Wer ist der Sieger?

Obwohl Dagi Bee und Martin Rütter die Jury mit ihren Gerichten überzeugen konnten, reichte es am Ende nicht für den Sieg der Promis. Dazu trug auch das Dessert von Detlef Steves bei, das als deutlich weniger gelungen bewertet wurde, als die Variation vom Profi-Koch. Damit bleibt Henssler in seiner Sendung in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen.

