"Grill den Henssler" 2020, Kandidaten: Die Promi-Gäste vom 16.8.20 im Überblick

"Grill den Henssler" läuft seit Anfang August mit neuen Folgen auf Vox. Starkoch Steffen Henssler tritt wieder gegen Promi-Gäste an. Die Kandidaten im Überblick.

" Grill den Henssler" ist zurück: Seit dem 2. August 2020 kocht Küchenprofi Steffen Henssler in sechs neuen Folgen wieder gegen prominente Kandidaten. Welche Promis treten gegen "den Henssler" an? Alle Infos zu den Kandidaten der Vox-Show finden Sie hier im Überblick.

"Grill den Henssler" 2020: Kandidaten - Gäste im Überblick

Folge 1 am 2.8.20 ("Henssler vs. Mälzer"-Special):

Tim Mälzer

Die Rivalen sind (wieder mal) unter sich: In Folge 1 von "Grill den Henssler" 2020 trifft Steffen Henssler auf Tim Mälzer. Die beiden Hanseaten kochten zuletzt im März gegeneinander - damals setzte sich Mälzer in seiner Show " Kitchen Impossible" knapp gegen Henssler durch. Hauptberuflich kocht Mälzer allerdings nicht gegen, sondern für andere Leute - in seinen Restaurants oder als Autor von Kochbüchern.

Tim Mälzer (r.) tritt erneut gegen Steffen Henssler an - diesmal bei "Grill den Henssler" 2020. Bild: TVNOW / Frank W. Hempel

Folge 2 am 9.8.20:

Chris Tall

Stand-Up-Comedian Chris Tall schrammt immer mal wieder am guten Geschmack vorbei. Dass er diesen auch treffen kann, muss der 1991 geborene Kölner nun beim "Henssler" beweisen. Tall, vor einigen Jahren noch als "Bester Newcomer" der Comedy-Szene ausgezeichnet, gehört inzwischen zu den Großen: Demnächst wird er in Staffel 14 von "Das Supertalent" mit Dieter Bohlen in der Jury sitzen.

André Dietz

André Dietz ist vielbeschäftigt: Der TV-Schauspieler tritt in vielen Serien auf, meist als Gastschauspieler für eine oder wenige Folgen. Ob "Soko Köln", "In aller Freundschaft" oder "Notruf Hafenkante" - der vierfache Vater Dietz ist besonders am Vorabend häufig zu sehen.

Motsi Mabuse

Die Deutsch-Südafrikanerin ist vielen Fernsehzuschauern aus ihren Auftritten bei " Let's Dance" auf RTL bekannt. Neben ihren TV-Engagements betreibt Mabuse mit ihrem Mann eine Tanzschule. Ein Jurastudium in ihrer Heimat brach Mabuse allerdings ab - zu Gunsten ihrer Tanzkarriere.

Tänzerin Motsi Mabuse kocht gegen "den Henssler". Bild: Uwe Zucchi, dpa (Archiv)

Folge 3 am 16.8.20:

LEA

Gerade erst hat LEA an " Sing meinen Song" teilgenommen - nun tritt die 1992 geborene Sängerin gegen Steffen Henssler an. Die Wahl-Berlinerin hat bereits drei Alben veröffentlicht, zuletzt den Charterfolg "Treppenhaus". Ihr Song "Be My Now" war 2018 Titeltrack für den "Bachelor" auf RTL.

Annie Hoffmann

Annie Hoffmann kennt "Grill den Henssler" wie ihre Westentasche - schließlich moderierte sie die Show im Jahr 2019. Zuletzt war die von Rügen stammende Hoffmann mit "Sing meinen Song - Die Künstlerstory" auf Vox zu sehen.

MoTrip

Auch der dritte Kandidat im Bunde hat eine "Sing meinen Song"-Vergangenheit: Rapper MoTrip nahm gemeinsam mit Koch-Kollegin LEA an Staffel 7 von "Sing meinen Song" teil. Der Deutsch-Libanese gilt als wandelbarer Musiker - eine Fähigkeit, die er in der Show eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Rapper MoTrip nahm zuletzt an "Sing meinen Song" teil. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv)

Folge 4 am 23.8.20:

Nicolas Puschmann

"Gay-Bachelor" Nicolas Puschmann ist seit seinen Auftritten in der Vox-Show "Prince Charming" ein gerngesehener Gast im deutschen TV. Neben seinen TV-Engagements ist Puschmann auch im Podcast "Ausdauersport" mit seinem Partner Lars Tönsfeuerborn zu hören.

Markus Krebs

Der Stand-Up-Comedian ist vor allem von den Bühnen der Republik bekannt. 2011 gewann Krebs den "RTL Comedy Grand Prix" - der Anfang einer Karriere mit mehreren Solo-Programmen. Sein Programm "Permanent Panne" lief 2017 sogar auf dem Kölner Sender.

Vanessa Mai

Vanessa Mai gehört in die erste Riege der deutschen Schlagerstars - und dürfte für den Aufschwung der Szene mitverantwortlich sein. Zwei ihrer sechs Alben landeten in den Charts auf Platz 1, drei haben Goldstatus erreicht. Auch ihre Familie lebt den Schlager: Stiefmutter ihres Ehemannes Andreas Ferber ist Sängerin Andrea Berg.

Sängerin Vanessa Mai bringt Musik in die Show. Bild: Soeren Stache, dpa (Archiv)

Folge 5 am 30.8.20:

Martin Rütter

Er erklärt den Deutschen ihren besten Freund: Hundecoach Martin Rütter. Der aus NRW stammende Tierpsychologe widmet sich in seinen Shows, CDs und Büchern verschiedenen Problemen in der Beziehung zwischen Halter und Hund. Privat lebt Rütter mit vielen Tieren und seinen fünf Kindern auf einem Hof bei Köln.

Detlef Steves

"Allestester" Detlef Steves ist der Tausendsassa des deutschen Fernsehens: Ob als Hobbygärtner bei "Ab ins Beet", als Handwerker in "Detlef baut ein Haus" oder in der Vox-Show "Hot oder Schrott" - für kaum einen Auftrag ist sich der 1969 geborene Steves zu schade.

Dagi Bee

Dagi Bee gehört zu mit ihrem Youtube-Kanal zu den Top-Stars der Influencer-Szene. Im Fokus stehen dabei Themen wie Mode und Kosmetik. Seit 2015 macht sich auch die Filmbranche die Bekanntheit der Düsseldorferin zunutze: Unter anderem war Dagi Bee in "Fack ju Göthe 2" zu sehen.

Von Youtube zu Vox: Influencerin Dagi Bee kocht bei "Grill den Henssler" 2020. Bild: Lukas Schulze, dpa (Archiv)

Folge 6 am 6.9.20:

Sarah Lombardi

Sarah Lombardi hat es geschafft: Während viele Teilnehmer von "DSDS" nach einiger Zeit in der Versenkung verschwinden, ist die 1992 geborene Kölnerin immer noch im TV und auf der Bühne zu sehen. 2011 hatte die Halb-Italienerin die RTL-Show auf Rang zwei beendet - knapp hinter ihrem späteren Ehemann Pietro. 2018 erschien ihr viertes Album "Zurück zu mir", das sich immerhin 4 Wochen lang in den Charts halten konnte. Zudem arbeitet Lombardi für verschiedene TV-Shows, etwa für als Jurymitglied beim "Supertalent" auf RTL.

Jorge González

Seit seinen Auftritten als Choreograf und Model-Trainer bei "Germany's Next Topmodel" ist Jorge González nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Der Kubaner fällt mit High Heels und Hüftschwung zumeist etwas aus dem Rahmen - eine Eigenschaft, die ihm viele Fans eingebracht hat. Neben seiner Arbeit im Fernsehen wirbt González auch für mehrere Kosmetikhersteller.

Hardy Krüger Jr.

Hardy Krüger Jr. entstammt einer echten Schauspieler-Dynastie: Sein Vater Hardy Krüger war in den 50er- und 60er-Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und arbeitet auch an internationalen Produktionen mit. Hardy Krüger Jr. ist vor allem im deutschen TV zu Hause. Neben Rollen in großen Filmen wie "Stauffenberg" spielt der 1968 in Lugano geborene Krüger auch in vielen Serien mit.

Hardy Krüger Jr. tritt gegen Steffen Henssler an. Bild: Ursula Düren, dpa (Archiv)

