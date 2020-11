vor 10 Min.

Grill den Henssler 2020: Kandidaten - wer sind die Promi-Gäste am 8. November 2020?

Seit Ende Oktober läuft "Grill den Henssler" zum zweiten Mal in diesem Jahr über die TV-Bildschirme. Hier stellen wir Ihnen die prominenten Gäste der Sendung vor.

Am 25.10.20 ist die Herbst-Staffel von " Grill den Henssler" 2020 gestartet. Natürlich sind auch dieses Mal wieder zahlreiche prominente Gäste dabei, die im Koch-Duell gegen Steffen Henssler antreten. Welche Kandidaten sich der Sternekoch für den Herbst eingeladen hat, verraten wir Ihnen hier.

"Grill den Henssler"-Kandidaten 2020: Promi-Gäste im Herbst

Folge 1:

Joey Heindle Bild: Jens Kalaene, dpa

Joey Heindle

Der Popsänger aus München wurde über DSDS bekannt und ist seither neben seiner musikalischen Karriere auch in zahlreichen Reality-Formaten wie " Promi Big Brother" oder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil.

Roman Weidenfeller Bild: Britta Pedersen, dpa

Roman Weidenfeller

Der ehemalige deutsche Fußballtorwart stand 16 Jahre lang bei Borussia Dortmund unter Vertrag und wurde 2014 als Ersatz für Manuel Neuer mit der National-Elf Weltmeister.

Charlotte Würdig Bild: Gerald Matzka, dpa

Charlotte Würdig

Die Moderatorin und Schauspielerin arbeitet hauptsächlich für Pro7 und moderierte dort unter anderem die Sendung "taff". Von 2012 bis 2020 war sie mit Rapper Sido liiert.

Folge 2:

Larissa Marolt Bild: Henning Kaiser, dpa

Larissa Marolt

Das österreichische Model gewann 2009 "Austria's Next Topmodel" und arbeitet auch als Schauspielerin. In der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" spielte sie von 2017 bis 2018 eine Hauptrolle.

Dieter Nuhr Bild: Wolfgang Diekamp

Dieter Nuhr

Nuhr zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kabarettisten und gewann bereits mehrfach den deutschen Comedypreis als "bester Komiker" und hat neben seiner Comedy-Karriere auch zahlreiche Bücher veröffentlicht.

Jörg Wontorra Bild: Tobias Hase, dpa

Jörg Wontorra

Der Fernsehmoderator und Fernsehproduzent ist der Vater von Laura Wontorra, die "Grill den Henssler" moderiert. Er selbst moderierte unter anderem die Sendungen "Doppelpass" und "ran".

Folge 3:

Micky Beisenherz Bild: Markus Scholz, dpa

Micky Beisenherz

Aktuell moderiert der 43-Jährige gemeinsam mit Susan Link einige Ausgaben der TV-Sendung "Kölner Treff". Außerdem schreibt der Moderator seit 2016 eine Kolumne für den Stern.

Ralf Moeller Bild: Britta Pedersen, dpa

Ralf Moeller

Der ehemalige Bodybuilder war sowohl in Deutschland als auch in den USA als Schauspieler tätig. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle in "Gladiator"(2000) mit Russell Crowe.

Lilly Becker Bild: Ursula Düren, dpa

Lilly Becker

Das niederländische Model war von 2009 bis 2018 mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet. 2020 war sie bereits unter anderem bei "Schlag den Star" und "Die! Herz! Schlag! Show!" im TV zu sehen.

Folge 4:

Luca Hänni Bild: Lukas Maeder

Luca Hänni

Der Schweizer Sänger und Songwriter gewann 2012 die neunte Staffel von DSDS. Mit seinem Debüt-Album "My Name Is Luca" hielt er sich 18 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts.

Marianne und Michael Hartl Bild: Felix Hörhager, dpa

Marianne & Michael

Das Ehepaar Adolf Michael Hartl und Marianne Hartl ist ein Moderatoren- bzw. Gesangsduo, das bereits seit 1973 gemeinsam Volksmusik macht.

Chryssanthi Kavazi Bild: TVNOW / Frank W. Hempel

Chryssanthi Kavazi

Die griechische Schauspielerin hat bereits seit 2017 eine Rolle bei der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit Anfang des Jahres spielt sie eine Hauptrolle in der Serie.

Folge 5:

Amiaz Habtu Bild: MG RTL D / Stefan Neumann

Amiaz Habtu

Der Moderator ist neben seiner Karriere beim Fernsehen auch Rapper. Zur Zeit moderiert er die beliebte Vox-Show "Die Höhle der Löwen".

Vera Int-Veen Bild: Nestor Bachmann, dpa

Vera Int-Veen

Die Fernsehmoderatorin wurde mit ihrer Talkshow "Vera am Mittag" bekannt und hat seither zahlreiche Formate wie beispielsweise "Schwiegertochter gesucht" moderiert.

Götz Alsmann Bild: Jens Kalaene, dpa

Götz Alsmann

Götz Alsmann ist ein deutscher Musiker, der hauptsächlich als Moderator der WDR-Show "Zimmer frei" bekannt geworden ist.

Folge 6:

Tobias Wegener Bild: TVNOW / Frank W. Hempel

Tobias Wegener

Der Influencer ist vor allem aus dem deutschen Reality-TV bekannt. Nach "Love Island" zog er in das Promi Big-Brother Haus ein und trat schließlich bei "Promis unter Palmen" auf.

Oliver Pocher und Amira Aly Bild: Tobias Hase, dpa

Oliver & Amira Pocher

Oliver Pocher ist ein deutscher Comedian, Entertainer und Moderator. Seit Anfang des Jahres tritt er vermehrt mit seiner Frau Amira auf. Gemeinsam veröffentlichen sie den Podcast "Die Pochers hier!".

Alessandra Meyer-Wölden Bild: Jens Kalaene, dpa

Alessandra Meyer-Wölden

Bekannt wurde Alessandra Meyer-Wölden durch ihre Verlobung mit Boris Becker, die 2008 gelöst wurde. Sie arbeitet als Model und tritt sporadisch in verschiedenen TV-Shows auf.

Folge 7:

Joachim Llambi Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Joachim Llambi

Nach seiner Karriere als Turniertänzer arbeitete Llambi als Wertungsrichter - zunächst nur für Profis, aber mittlerweile auch für die Promis der RTL-Show "Let's Dance".

Laura Karasek Bild: Henning Kaiser, dpa

Laura Karasek

Die Rechtsanwältin, Moderatorin, Autorin und Kolumnistin ist ein wahres Multi-Talent. Sie ist die Tochter des verstorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek.

Sonja Zietlow Bild: Henning Kaiser, dpa

Sonja Zietlow

Die 52-jährige Moderatorin ist bereits seit 1993 im Fernsehgeschäft tätig und moderiert aktuell "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sowie die Rankingshow "Die 25...".

Die Herbst-Staffel von "Grill den Henssler" läuft ab dem 25. Oktober 2020 immer sonntags um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

