vor 24 Min.

"Grill den Henssler" 2020: Moderatorin Laura Wontorra - Übertragung am 10.5.20

Moderatorin Laura Wontorra moderiert "Grill den Henssler" 2020. Alle Infos zur Moderatorin lesen Sie hier.

Der Henssler hat eine neue Frau an seiner Seite! Im Frühjahr heißt es wieder "ran an die Töpfe und Pfannen". Dann startet " Grill den Henssler" mit neuen Folgen - und erstmals begrüßt Laura Wontorra die Zuschauer der beliebten Koch-Show bei VOX.

"Grill den Henssler" 2020: Das ist Moderatorin Laura Wontorra

Laura Wontorra wurde am 26. Februar 1989 in Berlin geboren und ist im deutschen Fernsehen schon als Moderatorin bekannt. Nach dem Abitur studierte sie von Oktober 2008 bis September 2011 Medienmanagement mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Köln. Nach dem Abschluss ihres Studiums 2011 mit dem Bachelor of Arts und zahlreichen Praktika folgte bis März 2013 ein Volontariat bei Sky Deutschland.

Laura Wontorra hat Erfahrung im Moderieren von Wettkämpfen: Seit 2016 ist sie ein Teil des Moderations-Trios von "Ninja Warrior Germany". Seit 2017 steht sie für fußballbegeisterte Zuschauer bei "100% Bundesliga" vor der Kamera und begrüßt dort die Fans.

Auch für die VOX-Zuschauer ist die 31-Jährige kein unbekanntes Gesicht: Im Finale der Frühjahrsstaffel 2019 von "Grill den Henssler" trat sie im Promiteam bereits zum zweiten Mal selbst gegen Steffen Henssler an - damals musste sich ihr Team geschlagen geben. Jetzt wechselt sie die Seite und wird dem Star-Koch als neue Moderatorin auf die Finger schauen und den prominenten Hobby-Köchen während des Battles auf den Zahn fühlen.

Laura Wontorra als Moderatorin bei "Grill den Henssler" 2020

"Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe. Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von ‚Grill den Henssler‘: Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!“ sagt Laura Wontorra über ihre neue Aufgabe.

Aber nicht nur sie freut sich darauf. Auch Steffen Henssler freut sich auf die kommende Zusammenarbeit vor der Kamera: "Gegen Laura Wontorra habe ich bereits bei ‚Grill den Henssler‘ gekocht und schon das hat viel Spaß gemacht. Dass sie jetzt als Moderatorin zurückkehrt, freut mich sehr.“

