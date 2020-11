vor 36 Min.

Grill den Henssler 2020: Neuer Punkterekord in Folge 6

"Grill den Henssler" lief gestern mit einer neuen Folge bei Vox. Hier gibt es die Infos zur Sendung in der Übersicht.

Koch-begeisterte Zuschauer kamen gestern wieder auf ihre Kosten: Am Abend zeigte Vox eine neue Ausgabe von " Grill den Henssler". Welche Promis in Folge 6 dabei waren und ob sie auch dieses Mal den Henssler schlagen konnten, lesen Sie hier in unserem aktuellen Nachbericht.

"Grill den Henssler" gestern: Nachbericht zu Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern hieß es bei "Grill den Henssler" wieder ran an die Töpfe: Der Profi-Koch Steffen Henssler musste sich diesmal Reality-Star Tobias Wegener (27), Oliver Pocher (42), seiner Frau Amira (28) und seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (37) stellen - eine ganz schöne Hausnummer. Unterstützung bekamen die Promis diesmal von TV-Koch Mario Kotaska.

Trotz seiner noch immer nicht ganz abgeklungenen Verletzung konnte Henssler jedoch zum 1. Advent glänzen: Er besiegte die Promis nicht nur, sondern stellte gleichzeigt einen neuen Punkterekord auf. Mit 109 zu 100 Punkten konnte der Henssler nach mehreren verlorenen Spielen erneut einen Sieg verbuchen.

