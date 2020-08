vor 16 Min.

"Grill den Henssler" 2020: Sendetermine & Sendezeit - alle Infos zu Folge 4

"Grill den Henssler" 2020 geht heute mit Folge 4 weiter. Hier erfahren Sie Start-Datum, Sendetermine, Sendezeit und weitere Infos.

" Grill den Henssler" läuft mit einer neuen Staffel auf Vox. Wann sind die Sendetermine und welche Sendezeit ist geplant? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Grill den Henssler" 2020.

"Grill den Henssler" 2020: Start-Datum der neuen Staffel

Die neue Staffel von "Grill den Henssler" startete am 2. August mit einem Special, danach gab beziehungsweise gibt es fünf reguläre Folgen. Die bereits 12. Staffel wird wöchentlich ausgestrahlt.

"Grill den Henssler" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von "Grill den Henssler" werden immer sonntags um 20.15 Uhr laufen. Im Special am 2. August trat Steffen Henssler gegen Dauer-Konkurrenten Tim Mälzer an, danach in den fünf regulären Folgen wie gewohnt jeweils gegen drei Promi-Kandidaten.

Das sind die Sendetermine zu "Grill den Henssler" 2020:

Folge Datum Uhrzeit Sender Special 2. August 2020 20.15 Uhr Vox 1 9. August 2020 20.15 Uhr Vox 2 16. August 2020 20.15 Uhr Vox 3 23. August 2020 20.15 Uhr Vox 4 30. August 2020 20.15 Uhr Vox 5 6. September 2020 20.15 Uhr Vox

Die einzelnen Folgen im Überblick:

Die Jury von "Grill den Henssler" 2020 bleibt in diesem Jahr gleich. Hier die Juroren im Überblick:

Reiner Calmund

Mirja Boes

Christian Rach

Wenn Sie mehr zu den altbekannten Juroren lesen wollen, sind Sie bei diesem Artikel genau richtig: Die Jury von Grill den Henssler 2020 kurz vorgestellt.

Kandidaten von "Grill den Henssler" 2020

In jeder Folge treten wie üblich drei Promi-Kandidaten gegen Steffen Henssler an. Hier stellen wir sie alle kurz vor: Grill den Henssler 2020, Kandidaten: Die Gäste im Überblick.

Eine Übersicht über die Gäste finden Sie hier:

Folge 1

Chris Tall

Motsi Mabuse

André Dietz

Koch-Coach: Sascha Stemberg

Folge 2

LEA

Annie Hoffmann

MoTrip

Koch-Coach: Ali Güngörmüs

Folge 3

Nicolas Puschmann

Vanessa Mai

Markus Krebs

Koch-Coach: Yannic Stockhausen

Folge 4

Martin Rütter

Detlef Steves

Dagi Bee

Koch-Coach: Frank Buchholz

Folge 5

Sarah Lombardi

Jorge González ,

, Hardy Krüger Jr.

Koch-Coach: Christian Lohse

"Grill den Henssler" 2020: Das ist Moderatorin Laura Wontorra

Auch in Staffel 12 übernimmt Laura Wontorra die Moderatoren-Rolle. Im TV war sie bereits bei "Ninja Warrior Germany" als Moderatorin zu sehen. Außerdem nahm sie als Promi-Köchin bei "Grill den Henssler" teil. Hier lesen Sie mehr zur Moderatorin bei Grill den Henssler 2020: Das ist Moderatorin Laura Wontorra.

"Grill den Henssler" 2020 live im TV und Stream - die Übertragung

"Grill den Henssler" 2020 ist auch mit Staffel 12 auf Vox im TV zu sehen. Die neuen Folgen laufen zur Primetime um 20.15 Uhr. Auf TV Now und der dazugehörigen App kann "Grill den Henssler" auch online im Live-Stream und auf dem Handy aufgerufen werden. Mehr dazu erfahren Sie hier: TV-Übertragung, Live-Stream, Wiederholungen von Grill den Henssler 2020. (AZ)

