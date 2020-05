vor 33 Min.

"Grill den Henssler" 2020: TV-Übertragung und Live-Stream heute am 17.5.20

"Grill den Henssler" im TV und Live-Stream: In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Übertragung. Wann laufen ganze Folgen als Wiederholung?

Hier finden Sie alle Infos zu Grill den Henssler - auch Sendetermine und Sendezeit.

Seit dem 10. Mai ist " Grill den Henssler" mit einer neuen Moderatorin mit der Übertragung im TV und Stream zurück: Laura Wontorra führt die Zuschauer durch den Kochabend.

Die neuen Folgen finden allerdings nicht wie gewohnt statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise muss "Grill den Henssler" zur Zeit ohne Publikum ausgestrahlt werden. Dennoch müssen Steffen Henssler und seine prominenten Gäste nicht ohne externe Motivation auskommen: Auf den leeren Publikumsrängen nimmt kurzerhand das Produktionsteam der Sendung Platz, um die Köche anzufeuern.

Damit Sie keine Folge von "Grill den Henssler" verpassen, finden Sie hier alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream.

"Grill den Henssler" live im TV und Stream: Übertragung immer am Sonntag

An diesen Terminen laufen die drei neuen Folgen von "Grill den Henssler" im TV und im Stream:

10.05.2020, 20.15 Uhr

17.05.2020, 20.15 Uhr

24.05.2020, 20.15 Uhr

"Grill den Henssler" live im TV, Stream - oder ganze Folgen als Wiederholung sehen

Seit dem 10. Mai werden die drei neuen Folgen immer am Sonntag um 20.15 Uhr live im TV bei VOX ausgestrahlt. Zudem kann "Grill den Henssler" auch online im Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich auch alle Folgen in der Wiederholung sehen.

Premium-Kunden von TV NOW können sich vorab auch mit alten Folgen auf "Grill den Henssler" einstimmen. TV NOW ist zwar kostenpflichtig, es besteht jedoch die Möglichkeit, den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen. Danach besteht ein monatliches Kündigungsrecht. (AZ)

