"Grill den Henssler" 2020 heute mit Folge 5: Wer gewinnt das Staffel-Finale?

"Grill den Henssler" 2020: Heute steht mit Folge 5 das Finale an. Alle Infos erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute steht bei " Grill den Henssler" das große Finale der Staffel an. Seit ganzen 13 Sendungen ist der Profikoch ungeschlagen. Heute in Folge 5 der aktuellen Staffel haben drei Promis ein letztes mal die Chance, den Henssler zu schlagen. Alle Infos zum Staffel-Finale finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Grill den Henssler" heute : Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Grill den Henssler" läuft am Sonntag, 06.09.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Heute Abend treten erneut drei Prominente an, um den Henssler zu schlagen. Das dürfte jedoch nicht ganz einfach sein: Der Starkoch kann auf ganze 13 Folgen zurückblicken, in denen er ungeschlagen ist. Steffen Henssler ist dementsprechend hochmotiviert, die Staffel mit dieser Sieges-Bilanz zu beenden. Ob die Promis die letzte Chance der aktuellen Staffel nutzen und den Kochprofi besiegen?

Diese Promis treten heute gegen den Henssler an:

Jorge González (Vorspeise): Arepa mit Wolfsbarsch, Avocado und Tomaten

Arepa mit Wolfsbarsch, Avocado und Tomaten Sarah Lombardi (Hauptgericht): Rinderröllchen mit Spitzkohl und Kartoffelstampf

Rinderröllchen mit Spitzkohl und Kartoffelstampf Hardy Krüger Jr. (Dessert): Mangomousse, Pfannkuchen und Rucola-Minz-Pesto

"Grill den Henssler" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

