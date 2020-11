vor 16 Min.

Grill den Henssler 2020 mit Folge 4: Heute braucht Henssler Hilfskoch und Zivi

"Grill den Henssler" 2020 geht heute mit Folge 4 weiter. Steffen Henssler bekommt doppelte Hilfe. Alle Infos zur Kochshow auf Vox lesen Sie hier in der Vorschau.

" Grill den Henssler" 2020 läuft heute mit Folge 4 auf Vox. Nach dem Verletzungsaus von Steffen Henssler am Ende der letzten Sendung bewegte die Fans der Show eine Frage: In welchem Zustand wird "der Henssler" heute an den Herd zurückkehren? Die Antwort sowie alle weiteren Infos zur Kochshow lesen Sie hier in der Vorschau.

"Grill den Henssler" heute: Vorschau auf Folge 4 - Hensslers Handicap sorgt für Gedränge

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Grill den Henssler" läuft am Sonntag, 15.11.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Für "den Henssler" sind es schwere Wochen: Nach einem Muskelfaserriss und einer schwachen Performance seines "Ersatz"-Kochs Detlef Steves in der vergangenen Woche muss sich der Starkoch heute in Folge 4 erneut vertreten lassen - zumindest beim Hauptgang. Und wieder fällt seine Wahl auf Steves - obwohl der Vertreter zuletzt sogar Zucker und Salz verwechselte.

Zudem bekommt Henssler Hilfe von einem Zivi namens Hovan - der allerdings auch nicht frei von Missgeschicken ist, wie ein Zusammenstoß im Teilnehmer-Gedränge mit Luca Hänni zeigt. Der Schweizer tritt in der Vorspeise-Runde an - und plaudert dabei über seine Beziehung zu "Let's Dance"-Partnerin Christina Luft. Im Hauptgang muss das "Team Henssler" dann gegen die Volksmusikstars Marianne und Michael ran, die sich nach 40 Jahren Ehe auch in der Küche blind verstehen.

Bei der Nachspeise platzt Henssler dann mal wieder der Kragen: "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Chryssanthi Kavazi plaudert über ihre Schwangerschaft und Ehemann Tom Beck - und zaubert dabei ein "Ravani", eine griechische Süßspeise aus Gries. Für den Kochprofi unbekanntes Terrain - und deshalb ein Frustfaktor. Ob es Henssler und seinen Helfern trotzdem gelingt, die Punkte zu holen, erfahren Fans heute auf Vox.

"Grill den Henssler" 2020: Alle Infos zur Kochshow - Teilnehmer, Moderatorin, Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Sortiert nach Folgen geben wir hier einen Überblick über die Kandidaten von Grill den Henssler 2020.

Jury

Das ist die Jury bei Grill den Henssler 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Laura Wontorra von Grill den Henssler im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Grill den Henssler im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu Grill den Henssler Sendetermine und Sendezeit.

