Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Grill den Henssler" 2021

" Grill den Henssler" 2021 ist aktuell mit sieben neuen Folgen der Frühlings-Staffel am Start. Damit Sie keine Folge von "Grill den Henssler" verpassen, finden Sie hier alle Infos rund um die Übertragung live in TV und Stream.

Übertragung: "Grill den Henssler" live im TV und Stream sehen

Die sieben neuen Folgen werden seit dem 11. April 2021 immer sonntags um 20.15 Uhr im TV bei Vox ausgestrahlt. Zudem kann "Grill den Henssler" auch online im Live-Stream bei tvnow.de und in der TVNow App abgerufen werden.

"Grill den Henssler", Frühjahr 2021: Ganze Folgen als Wiederholung

Im Anschluss an die Vox-Ausstrahlung ist die Frühlings-Staffel 2021 von "Grill den Henssler" auf TVNow abrufbar. Dieser Streaming-Dienst der RTL-Mediengruppe ist in der Basis-Version kostenlos. Die Version "Premium" kostet monatlich 4,99 Euro, für die Luxus-Version TVNow "Premium plus" zahlt man 7,99 Euro. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender der Mediengruppe sehen, unter anderem RTL.

Premium-Kunden von TVNow können sich auch mit alten Folgen auf die neue Staffel von "Grill den Henssler" einstimmen.

Wie gewohnt treten in den sieben neuen Folgen immer drei Promis gegen Steffen Henssler an und versuchen, ihn im Koch-Duell zu schlagen. Sie bekommen Unterstützung von Koch-Coaches, während Henssler auf sich allein gestellt ist. Wer am Ende die Jury überzeugen kann, gewinnt ein Preisgeld für einen guten Zweck.

Jubiläums-Folge von "Grill den Henssler": 2021 treten auch einige Stammköche an den Herd

In der 100. Folge warteten auf den Hamburger Koch-Titan neben brandheißen Überraschungen auch wahre "Grill den Henssler"-Ikonen. Zum Jubiläum forderten ihn heraus: Autoexpertin Panagiota Petridou, die schon in der allerersten Folge am 29. September 2013 dabei war, Comedian und Henssler-Buddy Mario Barth sowie Dauer-Rivale Detlef Steves. Der trat damit schon zum 15. Mal bei "Grill den Henssler" an und feierte sein eigenes kleines Jubiläum in der Koch-Show. (AZ)

