Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Grill den Henssler" 2021

"Grill den Henssler" 2021 läuft aktuell live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung der Folgen haben wir hier für Sie.

" Grill den Henssler" 2021 ist mit sechs neuen Folgen in der Herbst-Staffel zu sehen. In der neuen Staffel sind einige Specials geplant: Die neuen Folgen beginnen beispielsweise direkt mit einem Halloween-Special, was eine Premiere für die Koch-Show darstellt. Darüber hinaus dürfen in einer Folge auch private Hobbyköchinnen und Hobbyköche ihr Glück gegen den Starkoch Steffen Henssler versuchen.

Damit Sie keine Folge von "Grill den Henssler" verpassen, finden Sie hier alle Infos rund um die Übertragung live in TV und Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wie sie die neuen Folgen der Kochshow auch in der Wiederholung ansehen können.

Übertragung: "Grill den Henssler" live im TV und Stream sehen

Die sechs neuen Folgen werden seit dem 31. Oktober 2021, immer sonntags um 20.15 Uhr im TV bei Vox ausgestrahlt. Zudem kann "Grill den Henssler" auch online im Live-Stream bei tvnow.de und in der TV NOW App abgerufen werden.

Video: kabel eins

"Grill den Henssler", Herbst 2021: Ganze Folgen als Wiederholung

Im Anschluss an die Vox-Ausstrahlung ist die Herbst-Staffel 2021 von "Grill den Henssler" auf TV NOW abrufbar. Dieser Streaming-Dienst der RTL-Mediengruppe ist in der Basis-Version kostenlos. Die Version "Premium" kostet monatlich 4,99 Euro, für die Luxus-Version TVNow "Premium plus" zahlt man 7,99 Euro. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender der Mediengruppe sehen, unter anderem RTL.

Premium-Kunden von TV NOW können sich auch mit älteren Folgen der Show auf die neue Staffel von "Grill den Henssler" einstimmen.

Lesen Sie dazu auch

Wie gewohnt treten in den sechs neuen Folgen immer drei Promis gegen Steffen Henssler an und versuchen, ihn im Koch-Duell zu schlagen. Sie bekommen Unterstützung von Koch-Coaches, während Henssler auf sich allein gestellt ist. In der Jury sitzen wie gewohnt die drei Juroren Mirja Boes, Christian Rach und Reiner Calmund. Wer am Ende das Trio überzeugen kann, gewinnt ein Preisgeld für einen guten Zweck.

Special-Folgen bei "Grill den Henssler": 2021 gibt es unter anderem ein Halloween-Special

Die neuen Folgen von "Grill den Henssler" haben mit einer Spezialausgabe begonnen, die es so bisher noch nicht in der Kochshow gegeben hat: Beim Halloween-Special am 31. Oktober 2021 wurde es gruselig zwischen den Töpfen. Darüber hinaus wird es zum Abschluss der "#VOXforWomen"-Woche im November auch eine Spezialfolge geben, in der es um Frauenpower gehen soll - natürlich mit drei weiblichen Promi-Gästen.

Im Spendenmarathon-Special sammeln die prominenten Kandidaten nicht nur Punkte, um am Ende Steffen Henssler zu schlagen, sondern auch für den guten Zweck: Für jeden Punkt werden 500 Euro an den RTL-Spendenmarathon gestiftet. In einer weiteren Spezialausgabe haben auch nicht prominente Hobbyköche die Gelegenheit sich mit Steffen Henssler zu messen. Den Hobbyköchinnen und Hobbyköchen, die in der Sonderfolge zu Gast sind, steht Sternekoch Johann Lafer als Coach zur Seite. (AZ)