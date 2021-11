Alle Infos zu "Grill den Henssler" 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit

Die neue Staffel von "Grill den Henssler" ist bei Vox zu sehen. In diesem Artikel gibt es alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit.

Die beliebte Kochshow von Steffen Henssler ist in eine neue Runde gegangen. Die neue Staffel von "Grill den Henssler" wird seit dem 31. Oktober auf VOX ausgestrahlt. Auch in der Herbstausgabe treten wieder verschiedene Hobbyköche und Prominente mit der Hilfe von Koch-Coaches gegen den Starkoch an. Am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Punkte der Jury erhalten hat. Die einzelnen Folgen werden verschiedene Themen beinhalten. Zum Auftakt der Herbststaffel wird es bereits ein Halloween-Special geben. Weitere Informationen erhalten Sie hier in diesem Artikel.

Start von "Grill den Henssler" 2021

Die neue Herbststaffel von "Grill den Henssler" ist seit dem 31. Oktober 2021, immer sonntags um 20.15 auf VOX zu sehen.

"Grill den Henssler" 2021: Sendetermine und Sendezeiten

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel von "Grill den Henssler" 2021:

Folge 1: 31.10.2021, 20.15 Uhr

Folge 2: 07.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 3: 14.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 4: 21.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 5: 28.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 6: 05.12.2021, 20.15 Uhr

Das sind die Kandidaten von "Grill den Henssler" 2021

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2021:

Folge 1:

Ross Antony

Marijke Amado

Verona Pooth

Folge 2:

Irina Schlauch

Motsi Mabuse

Cheyenne & Valentina Pahde

Folge 3:

Guido Cantz

Collien Ulmen-Fernandez

Jörg Pilawa

Folge 4:

Annika Lau

Kida Khodr Ramadan

Frederick Lau

Folge 5:

Sally-Samantha Naumann

Giovanna Tuttolomondo

Christian Pötter

Maria & Alexandra Ihle

Folge 6:

Maria Höfl-Riesch

Ehrlich Brothers

David Puentez

Das sind die Kochcoaches in den einzelnen Folgen:

Folge 1: Gebrüder Eggert

Folge 2: Nathalie und Jennifer Dienstbach

Folge 3: Martin Klein

Folge 4: Ali Güngörmüs

Folge 5: Johann Lafer

Folge 6: Alexander Herrmann

Wer sitzt in der Jury von "Grill den Henssler" 2021?

Auch in dieser Staffel müssen sich Steffen Henssler und die Teilnehmer der harten Jury von "Grill den Henssler stellen. Mirja Boes, Christian Rach und Reiner Calmund sind wieder als Juroren dabei.

Wer übernimmt die Moderation?

Die neue Staffel von "Grill den Henssler" steht bereits in den Startlöchern. Neben dem Starkoch Steffen Henssler , der altbekannten Jury bestehend aus Mirja Boes, Christian Rach und Reiner Calmund, kehrt auch eine weitere Bekannte zurück ans Set. Auch in dieser Staffel ist Laura Wontorra die Moderatorin von "Grill den Henssler".

Die Moderatorin hat im Sommer-Special in Magdeburg eine Wette gegen Steffen Henssler verloren. Ganz nach dem Motto "Wett-Schulden sind Ehrenschulden" löste Laura Wontorra ihre Wettschulden ein und ging zum Tätöwierer. Das Ergebnis sehen Sie in den kommenden Shows.

"Grill den Henssler" 2021: Übertragung online im Stream

Die Infos zur Übertragung und Wiederholung von "Grill den Henssler" 2021: Die neuen Folgen gibt es nicht nur regulär immer sonntags um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen, sondern auch parallel im Livestream auf TV-NOW. Bei TV-NOW sind unter anderem auch die Folgen von "Grill dem Henssler - Sommer-Special" auf Abruf verfügbar.

TV-NOW ist ein kostenpflichtiger Anbieter, der z.B. verschiedene Fernsehserien im Stream anbietet. Nach dem kostenfreien Probemonat, beläuft sich die monatliche Zahlung auf 4,99 Euro. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.

