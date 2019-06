"Grill den Henssler", Folge 4: So war das Staffelfinale

"Grill den Henssler" 2019 ging mit Folge 4 ins Staffelfinale. Nach zwei vorausgegangenen Niederlagen wurde es eng für den Koch-Profi. Lesen Sie hier, welche Promis antraten.

Am 26. Mai lief das Staffelfinale von "Grill den Henssler" 2019. Der Profi-Koch Steffen Henssler musste sich in den letzten beiden Folgen gegen die prominenten Kandidaten geschlagen geben - umso größer war Hensslers Siegeswille deshalb am gestrigen Abend. Die Herausforderer im Staffelfinale waren "Tatort "-Schauspielerin Christine Urspruch, „Bachelor“ Andrej Mangold und Moderatorin Laura Wontorra. Unterstützt wurden die drei Promis von Koch-Coach Sascha Stemberg.

"Grill den Henssler" 2019, Folge 4: Starke Anspannung beim Koch-Profi

Die Anspannung war Henssler deutlich anzumerken: Als Moderatorin Annie Hoffmann ihn fragt, woran seine Pechsträhne liege, antwortet Henssler in üblicher Manier: "Jetzt frag doch nicht so eine Scheiße."

Der Impro-Gang konnte den Profi-Koch auch nicht wirklich beruhigen: Mit einem Punktestand von 19:13 zogen die Prominenten erst einmal an Henssler vorbei.

"Grill den Henssler" 2019: Das kochten die Promis in Folge 4

Bei so viel Druck musste der Koch-Profi wohl zu unlauteren Mitteln greifen. Als er die Geheimzutat von Andrej Mangolds Vorspeise "Smörrebrod mit Matjes" hörte, plante er genau das Gleiche zu kochen – "nur besser", wie der Koch-Profi sagte. Dies gelang ihm auch: Mit einem Punktestand von 20:22 sicherte sich Henssler den ersten Gang.

Auch Christine Urspruch wollte die Sendung gewinnen – und das mit vollem Körpereinsatz. Für ihr Hauptgericht mit Zitronengras versuchte der Tatort-Star mit zwei Pfannen dem Gewürz sein volles Aroma zu entlocken. Sie kochte ein rotes Phangan Curry für die Jury, der bei der Bewertung eine geschmackliche Komponente fehlt. Deshalb ging auch der Hauptgang mit einem Vorsprung von 3 Punkten an den Profi.

Laura Wontorra war für den Nachtisch zuständig und hatte sich für Soulfood entschieden: Schokopudding. Bereits 2016 konnte die Moderatorin mit ihrem Nachtisch gegen Henssler ein Unentschieden einholen. "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Pudding gekocht," beschwerte sich der Koch-Profi. Nichtsdestotrotz konnte Henssler auch mit dem ersten Schokopudding seines Lebens überzeugen und sicherte sich letztlich den Gesamtsieg mit 89:82 Punkten.

Die Gerichte bewertete die Jury , bestehend aus Urgestein Reiner Calmund sowie Mirja Boes und Profi-Koch Christian Rach. (AZ)

