18:19 Uhr

"Grill den Henssler", Folge 4 heute am 17.11.19: Vorschau zum Kids-Special

"Grill den Henssler", Folge 4 am 17.11.19: Heute das große Kids-Special. Wie die Spezial-Sendung abläuft erfahren Sie in der Vorschau.

In Folge 4 von "Grill den Henssler" geht es heute am 17.11.19 um einen guten Zweck: Mit dem Kids-Special wird der RTL-Spendenmarathon unterstützt. Die Vorschau.

" Grill den Henssler" 2019 kommt heute am 17.11.19 mit dem großen Kids-Special im TV. Dabei wird Steffen Henssler von den Kindern bei seinem Kampf gegen die drei Promis unterstützt. Auch die Jury muss heute in Folge 4 nicht alleine entscheiden, welche Gerichte besonders gut schmecken. Die Aktion ist für einen guten Zweck und Teil des RTL-Spendenmarathons. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau.

"Grill den Henssler" heute am 17.11.19: So läuft das Kids-Special

Der RTL-Spendenmarathon steht unter dem Motto "Wir helfen Kindern". Steffen Henssler dreht den Spieß um und lässt sich im Kids-Special von Kindern helfen. Am Konzept der Sendung selbst hat sich nichts geändert: "Es bleibt eigentlich wie immer. Vier Gänge, drei Spiele: Wir gewinnen alle", sagt der Star-Koch selbstbewusst vor Beginn der Sendung. Damit sich die Kids am Herd auch zurecht finden hat Steffen Henssler vorher mit ihnen ein Trainingscamp durchgeführt und ihnen die Basics erklärt.

Auch die Juroren Chrisitan Rach, Reiner Calmund und Mirja Boes bekommen Verstärkung: Sie bewerten die Gerichte der heutigen Sendung nicht alleine, sondern haben dafür kleine Doppelgänger an ihrer Seite, die sie bei der Wahl der besten Gerichte unterstützen.

"Grill den Henssler"-Vorschau: Diese Promis sind heute am 17.11.19 dabei

Die prominenten Gäste der heutigen Sendung müssen es heute nicht nur mit Steffen Henssler, sondern auch mit den Kids namens Noah, Finn, Lee und Vicky aufnehmen. Dabei sind die Ehrlich Brothers, Vanessa Mai und Ben Bümmel aber auch nicht auf sich allein gestellt. Sie werden von Koch-Coach Stefan Marquard unterstützt.

Moderiert wird die Sendung wie immer von Moderatorin Annie Hoffmann. Das "Grill den Henssler" Kids-Special läuft heute Abend um 20.15 Uhr bei Vox. (AZ)

Themen folgen