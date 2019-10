vor 23 Min.

"Grill den Henssler": Heute live im TV und Stream

"Grill den Henssler" geht heute Abend weiter: Die Staffel 10 startet am 27. Oktober. Hier erfahren Sie, wo Sie die Kochshow live im TV und Stream sehen können.

Im Herbst 2019 macht Star-Koch Steffen Henssler bei RTL das, was er am besten kann: Er grillt Promis. In fünf neuen Folgen gilt es ab dem 27. Oktober für die prominenten Amateur-Köche wieder, ihm in der Küche zu zeigen, wo die Schöpfkelle hängt. Wer die meisten Punkte bekommt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck gewinnt - das entscheidet wie üblich die „Grill den Henssler“-Jury mit Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes.

Nähere Infos zu den Mitgliedern der Jury finden Sie hier: "Grill den Henssler": Jury der neuen Staffel

Während Töpfe und Emotionen bei Vox über- und hochkochen, wird Moderatorin Annie Hoffmann durch die Show führen. Die 35-jährige Rügenerin ist auch als Model bekannt - sie hat schon für Hugo Boss, Ariel, Telekommunikations-Anbieter und Autohersteller gearbeitet. 2008 hat sie ihre Single "Is You" veröffentlicht. Von 2014 bis 2015 moderierte sie auf ProSieben die Show "Crash Games", seit 2019 gehört sie zum Team von "Grill den Henssler".

"Grill den Henssler" Herbst 2019 im Live-TV und Stream: Hier alle Sendetermine

Folge 1: Sonntag, 27.10.2019 um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 03.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 10.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 17.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 24.11.2019 um 20.15 Uhr

Live-Stream und TV: Bei "Grill den Henssler" Herbst 2019 gibt es ein zusätzliches Kids-Special

In einer der Folgen präsentiert Vox seinen Zuschauern eine ganz besondere Premiere: Das „Grill den Henssler Kids-Special“. Zugunsten des Spendenmarathons beim Schwester-Sender RTL wird Steffen Henssler zum ersten Mal in der Geschichte der Kochshow gemeinsam mit Kindern am Herd gegen die Promis antreten. Bei dieser Aufzeichnung sind ausnahmsweise auch kleine Zuschauer willkommen.

"Grill den Henssler" Herbst 2019 kommt auch als Wiederholung

Sendung verpasst? Neben dem fixen Sendetermin bei Vox kann man die einzelnen Folgen auch nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Auch live lassen sich die Folgen im Stream sehen. Der ist allerdings nicht kostenlos, man muss sich anmelden und monatlich 4,99 Euro zahlen. (AZ)

Themen folgen