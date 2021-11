Alle Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2021

Eine neue Staffel von "Grill den Henssler" ist bei Vox zu sehen. Welche Kandidaten sind dabei? Haben die Promis oder Steffen Henssler gewonnen? Sie erfahren es hier.

In der neuen Staffel von " Grill den Henssler" hat sich der Fernsehkoch Steffen Henssler wieder viele neue prominente Kandidaten eingeladen, die versuchen werden ihn im Koch-Duell zu schlagen. Während die Promi-Gäste jeweils nur entweder Vor- Haupt- oder Nachspeise zubereiten müssen, steht Henssler ganz allein am Herd und muss alle drei Gänge selbst kochen. Am Ende bewertet die Jury die Gerichte und wer dann die meisten Punkte gesammelt hat gewinnt die Show.

In diesem Artikel verraten wir Ihnen, welche prominenten Gäste in der neuen Staffel von "Grill den Henssler" dabei sein werden. Neben bekannten Gesichtern, die sich bereits mit dem Promi-Koch Steffen Henssler messen durften, wird es auch viele Promi-Premieren in der Koch-Show geben. Sie möchten wissen, ob das Promi-Team den Gastgeber Steffen Henssler geschlagen hat? Die Gewinner jeder Sendung finden Sie hier.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2021: Diese Gäste sind dabei

Normalerweise treten nur prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegen Steffen Henssler an, doch in der neuen Staffel dürfen sich in einer Sonderausgabe auch private Hobbyköchinnen und -köche gegen den Starkoch versuchen. Darüber hinaus wird es unter anderem auch ein Special zum RTL-Spendenmarathon geben. Den Herausforderern steht neben allen notwendigen Küchenutensilien auch ein Koch-Coach zur Verfügung, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Alle Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel von "Grill den Henssler" finden Sie hier im Überblick:

Folge 1 am 31. Oktober 2021: Das Halloween-Special

Ross Antony

Marijke Amado

Verona Pooth

Koch-Coaches: Gebrüder Eggert

Folge 2 am 7. November 2021: #VOXforWomen

Irina Schlauch

Motsi Mabuse

Cheyenne und Valentina Pahde

Koch-Coaches: Nathalie und Jennifer Dienstbach

Folge 3 am 14. November 2021: Das Spendenmarathon-Special

Guido Cantz

Collien Ulmen-Fernandez

Jörg Pilawa

Koch-Coach: Martin Klein

Folge 4 am 21. November 2021

Annika Lau

Kida Khodr Ramadan

Frederick Lau

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Das Promi-Team konnte sich am Ende gegen den Gastgeber durchsetzen.

Folge 5 am 28. November 2021: Das Hobbyköch:innen-Special

Sally-Samatha Naumann

Giovanna Tuttolomondo

Christian Pötter

Maria & Alexandra Ihle

& Koch-Coach: Johann Lafer

Folge 6 am 5. Dezember 2021

Maria Höfl-Riesch

Ehrlich Brothers

David Puentez

Koch-Coach: Alexander Herrmann

Die Moderatorin und die Jury bei "Grill den Henssler"

Neben den prominenten Gästen, die in jeder Sendung mit Steffen Henssler um die Wette kochen, ist auch die Jury ein fester Bestandteil der Show. Sie entscheidet blind darüber, wie viele Punkte der jeweilige Gang erhält und bestimmt somit auch den Gewinner am Ende der Sendung. Die Jury setzt sich bereits seit etlichen Folgen der Koch-Show aus den Juroren Mirja Boes, Christian Rach und Reiner Calmund zusammen. Neben den Wertungen sorgt das Trio auch mit Kommentaren und lockeren Sprüchen für Unterhaltung.

Die Moderation der Sendung übernimmt Laura Wontorra, die seit 2020 bei "Grill den Henssler" mit dabei ist. Die Fernsehmoderatorin begann ihre Karriere bei Sky und moderiert aktuell außerdem die beiden RTL-Shows "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" sowie "Ninja Warrior Germany". (AZ)