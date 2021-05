"Grill den Henssler" 2021: Alle Kandidaten im Überblick - wer hat gewonnen?

"Grill den Henssler" ist seit dem 11.4.21 mit neuen Folgen im TV zu sehen. Hier erfahren Sie in unserer Übersicht, welche Promi-Gäste als Kandidaten dabei sind.

Am 11. April war es so weit: " Grill den Henssler" ging in die nächste Runde. In insgesamt sieben Folgen treten die Kandidaten gegen den Profi an, um ihn im Koch-Duell zu besiegen. Welche Promi-Gäste dieses Frühjahr bei "Grill den Henssler" 2021 mit dabei sind, verraten wir Ihnen hier.

"Grill den Henssler"-Kandidaten 2021: Promi-Gäste

Folge 1:

Tom Beck

Tom Beck ist Schauspieler und Musiker. Der breiteren Masse wurde er durch seine Rolle in der Serie "Alarm für Cobra 11" bekannt, wo er zwischen 2008 und 2011 eine der Hauptrollen verkörperte.

Tom Beck Foto: Henning Kaiser/dpa

Sophia Thomalla

Die Tochter von Simone Thomalla trat in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und arbeitet als Model, Moderatorin und Schauspielerin. Von 2011 bis 2015 machte die 31-Jährige Schlagzeilen durch ihre Beziehung mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann, aktuell ist sie mit Fußballprofi Loris Karius liiert.

Sophia Thomalla Foto: Jörg Carstensen, dpa

Harald Glööckler

Harald Glööckler ist Modedisigner und vertreibt seine eigene Marke "Pompöös". Schlagzeilen machte er allerdings eher durch seine unzähligen Schönheitsoperationen, durch die er sein Äußeres gänzlich veränderte.

Harald Glööckler Foto: Jens Kalaene, dpa

Folge 2 (Special-Folge mit nicht-prominenten Hobbyköchen):

Martina Koll aus Holzkirchen

aus Pascal Rodermund aus Wittlich

aus Victoria Fonseka aus Düsseldorf

Peter und Lea Passian aus Straubing

Folge 3:

Froonk Matthée

Froonk Matthée ist Hochzeitsplaner und moderiert bereits seit 2012 die Sendung "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Dort bewertet er die Hochzeiten der Teilnehmerinnen in verschiedenen Kategorien und kommentiert das Geschehen.

Froonk Matthée Foto: dpa

Désirée Nick

Die 64-Jährige ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche. Aktuell tritt die ehemalige Sängerin vermehrt durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten in Erscheinung.

Désirée Nick Foto: dpa

Barbara Becker

Barbara Becker ist die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker und derzeit als Designerin und Schauspielerin tätig.

Barbara Becker Foto: Britta Pedersen (dpa)

Folge 4 (Jubiläum: 100. Folge):

Detlef Steves

Detlef Steves war selbst einst Gastronom, ehe er mit seiner Gartengestaltungs-Sendung im TV auftrat. Dort machte er vor allem durch seine spontanen Wutausbrüche von sich Reden.

Detlef Steves Foto: dpa

Mario Barth

Mario Barth ist einer der erfolgreichsten deutschen Comedians und ist seit 2007 im TV mit verschiedenen Formaten wie "Mario Barth präsentiert" , "Willkommen bei Mario Barth" oder "Mario Barth deckt auf!" zu sehen.

Mario Barth Foto: Christoph Schmidt/dpa

Panagiota Petridou

Panagiota Petridou ist eine deutsche Moderatorin mit griechischen Wurzeln. Seit 2010 moderiert sie die Vox-Sendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto" und stellt dabei ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis.

Panagiota Petridou Foto: dpa

"Grill den Henssler"-Kandidaten 2021 - Folge 5 (Muttertags-Special) am 9.5.21:

Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs

Die 54-Jährige war früher als Model tätig und war mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet. Gemeinsam mit ihm hat Natascha Ochsenknecht drei Kinder: Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah.

Natascha Ochsenknecht Foto: Gerald Matzka/dpa

Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels

Sarah Lombardi wurde durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt, wo sie auch ihren Ex-Ehemann Pietro Lombardi kennenlernte. Gemeinsam belegten sie damals den ersten und zweiten Platz. Kurze Zeit später folgten Hochzeit und Sohn Alessio. Aktuell ist die Sängerin mit Fußballer Julian Büscher verlobt.

Sarah Lombardi Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Moritz Sachs mit "Lindenstraße"-Mama "Mutter Beimer" alias Marie-Luise Marjan

Moritz Sachs ist ein deutscher Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle "Klaus Beimer" in der ehemaligen ARD-Serie "Lindenstraße" bekannt wurde. Bei "Grill den Henssler" tritt er nun mit seiner Serien-Mutter an.

Klaus Beimer Foto: Christoph Hardt, Imago Images

Folge 6:

Joris

Der deutsche Sänger schaffte seinen Durchbruch im Jahr 2015 mit dem Hit "Herz über Kopf", wofür er mit mehreren deutschen Musikpreisen ausgezeichnet wurde.

Joris Foto: Clemens Bilan, dpa

Jeanette Biedermann

Sängerin Jeanette Biedermann stand bereits als Kind auf der Bühne. Zudem war sie für einige Zeit als Schauspielerin tätig, wo sie unter anderem "Marie Balzer" in der Soap GZSZ verkörperte.

Jeanette Biedermann Foto: Christoph Soeder/dpa

Johannes Oerding

Musiker Johannes Oerding trat erstmals 2009 als Vorgruppe von Simply Red und Ich + Ich in Erscheinung. Mittlerweile veröffentlichte er einige erfolgreiche Soloalben und ist als Texter für Peter Maffay tätig.

Johannes Oerding Foto: Christian Charisius/dpa

Folge 7:

Olaf Schubert

Olaf Schubert ist ein deutscher Comedian, der erstmals um die Jahrtausendwende im Quatsch Comedy Club auftrat. Mittlerweile ist er eine feste Größe in der Comedy-Szene und hat regelmäßige Auftritte in der ZDF-Satire-Sendung "heute Show".

Olaf Schubert Foto: dpa

Jürgen von der Lippe

Jürgen von der Lippe hat viele Begabungen: Er ist unter anderem als Moderator, Entertainer, Schauspieler, Hörbuchsprecher und Musiker tätig. Seine TV-Karriere begann bereits im Jahr 1980 als Hausmeister im "WWF Club".

Jürgen von der Lippe Foto: Henning Kaiser/dpa

Mandy Capristo

Mandy Capristo ist eine deutsche Sängerin mit italienischen Wurzeln. Ihre Gesangskarriere startete mit dem Sieg der Castingshow "Popstars", der sie zum Mitglied der Girlband "Monrose" machte.

Mandy Capristo Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

"Grill den Henssler": Wer hat die letzten Folgen gewonnen?

Wer hat in Folge 4 gewonnen?

In Folge 4 vom 2.5.2021 schaffte es Steffen Henssler erneut seine prominenten Gegner, welches dieses Mal aus Mario Barth, Detlev Steves und Panagiota Petridou bestanden, zu besiegen. Mit insgesamt 104 zu 103 Punkten war der Sieg für Henssler jedoch denkbar knapp.

Wer hat in Folge 3 gewonnen?

Nach einer langen Pechsträhne hat Steffen Henssler es in Folge 3 endlich geschafft, diese zu durchbrechen. Er gewann die Sendung - mit einem großen Vorsprung. Sowohl Impro, Vorspeise als auch Hauptgang konnte er für sich entscheiden. Lediglich Barbara Becker war bei der Nachspeise eine Nasenlänge vorn. Mit einem Punktestand von 96 zu 64 gewann Steffen Hennsler die Sendung vom 25.4.21.

Wer hat in Folge 2 gewonnen?

Am 17.04.21 trat der Profi-Koch Steffen Henssler in Folge 2 nicht gegen ein Team aus Promis, sondern gegen eine Gruppe unterschiedlicher Hobby-Köche an. Diese schafften es, den Profi mit 97 zu 92 Punkten zu besiegen.

Wer hat in Folge 1 gewonnen?

In Folge 1 vom 11.4.2021 entschied das Promi-Team bestehend aus Tom Beck, Sophia Thomalla und Harald Glööckler den Wettkampf für sich. Mit insgesamt 84 zu 73 Punkten gewannen die Promis.

