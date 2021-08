Das Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler" läuft ab heute im TV. Mit dabei ist natürlich auch wieder der Namensgeber der Show: Steffen Henssler. Wir stellen Ihnen den TV-Koch hier näher vor.

Der Sender Vox zeigt im August insgesamt vier neue Folgen der Reihe " Grill den Henssler Sommer Special". Auch dieses Mal muss der Fernsehkoch und Entertainer Steffen Henssler wieder gegen eine Vielzahl unterschiedlicher TV-Prominenter kochen und dabei sein Können beweisen. Mit dabei sind unter anderem Moderatorin Jana Ina Zarrella, Schlagersängerin Beatrice Egli und der Fußballer und "Let’s Dance"-Gewinner 2021 Rúrik Gíslason. Sänger Pietro Lombardi und Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" stehen beim Sommer Special von "Grill den Henssler" 2021 ebenfalls hinter dem Herd.

Gleich in der Auftaktfolge der Sommer-Special-Reihe gilt es für Steffen Henssler jedoch eine große Herausforderung zu meistern. Wegen einer Entzündung am Fuß kann der 48-Jährige nicht selbst in der Küche hantieren, weswegen sein Kumpel Detlef Steves ihm aushilft und als dessen verlängerter Arm in der Show fungiert. Und auch sonst halten die neuen Spezial-Folgen von "Grill den Henssler" so einige Überraschungen für Henssler bereit.

Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen den TV-Koch näher vor.

Steffen Henssler bei "Grill den Henssler Sommer Special" 2021: Ein Steckbrief

Name: Steffen Henssler

Alter : 48 Jahre

: 48 Jahre Geburtsdatum : 29. September 1972

: 29. September 1972 Geburtsort : Neuenbürg im Schwarzwald

: im Wohnort : Hamburg

: Beruf : Fernsehkoch, Kochbuchautor und Entertainer

: Fernsehkoch, Kochbuchautor und Entertainer Größe: 1,80 Meter

1,80 Meter Social Media: Instagram @steffen_henssler

"Grill den Henssler Sommer Special" 2021: Steffen Henssler im Porträt

Steffen Henssler wurde am 29. September 1972 in Neuenbürg im Schwarzwald geboren und verbrachte seine Kindheit zunächst bei seiner Mutter in Pinneberg. Nach deren Tod zog er im Alter von neun Jahren zu seinem Vater, der in Hamburg als Gastronom arbeitete. Nach dem Abschluss der Realschule macht Henssler schließlich eine Ausbildung als Koch in dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant "Andresens Gasthof" in Bargum (Nordfriesland), im Anschluss daran folgte eine weitere Station in Hamburg.

Nach dem Ende seiner Ausbildung wollte Henssler Amerika näher kennenlernen und machte daher Urlaub in San Diego. Dort entdeckte er seine große Liebe für Sushi, die seinen weiteren Lebensweg nachhaltig beeinflussen sollte. Als der gebürtige Neuenbürger nach seinem Urlaub von einer professionellen "Sushi Academy" in Los Angeles hörte, wollte er diese unbedingt besuchen. Aufgrund eines Lottogewinnes in Höhe von 44.000 Mark war es ihm möglich, sich in Amerika von japanischen Meistern ausbilden zu lassen. Henssler machte in der Akademie als erster Deutscher den Abschluss als "Professional Sushi Chef".

Steffen Henssler ist auch Restaurantbesitzer

Im Anschluss an seine Zeit in der "Sushi Academy" arbeitete Henssler in verschiedenen amerikanischen Restaurants. Nachdem er wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, eröffnete er im Jahr 2001 gemeinsam mit seinem Vater sein erstes eigenes Restaurant mit dem Namen "Henssler & Henssler" in Hamburg. In den Jahren darauf folgte die Eröffnung drei weiterer Restaurants. Außerdem gründete Henssler im September 2015 seine Kochschule.

Steffen Henssler schreibt auch eigene Kochbücher. Foto: Christina Sabrowsky, dpa (Archiv)

Doch nicht nur mit seinen eigenen Restaurants feierte Hennsler große Erfolge. Der Koch ist seit 2004 außerdem regelmäßig in diversen TV-Fomaten zu sehen und besitzt mit "Grill den Henssler" seit 2013 seine eigene Kochshow beim Sender Vox. Daneben schreibt der 48-Jährige auch Kochbücher und war bereits mit einem eigenen Solo-Programm auf den Bühnen Deutschlands zu bewundern. Henssler war einmal verheiratet und ist Vater von zwei Töchtern, die aus verschiedenen Beziehungen stammen. (AZ)