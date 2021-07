Es wird feurig beim Sommer Special 2021 von Grill den Henssler!

Das Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler" läuft bald im TV. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos zu Start, Sendeterminen und Sendezeit.

Im August ist es wieder soweit: Ein weiteres Format von " Grill den Henssler" geht bei Vox an den Start - Das Sommer Special 2021. Es wird draußen unter freiem Himmel auf der Seebühne des Elbauenparks in Magdeburg gegrillt - und zwar nicht nur das Essen. Ganzen vier Teams muss sich Starkoch Steffen Henssler stellen - fast. Ausgerechnet bei der ersten Folge fällt er aufgrund einer Entzündung im Fuß aus und muss statt hinter neben dem Grill Stellung beziehen. Detlef Steves springt für den Henssler ein - und muss tun, was der ihm sagt.

Alle wichtigen Infos zu Start, Sendeterminen und Sendezeit des Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler" haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

"Grill den Henssler" Sommer Special 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit

Es werden vier Folgen sein, die das "Grill den Henssler" Sommer Special 2021 umfasst. Am 8. August 2021 wird die erste Folge bei Vox ausgestrahlt, dann folgt wöchentlich eine weitere, jeweils sonntags um 20.15 Uhr.

Die insgesamt vier Folgen haben wir für Sie zusammengefasst:

Folge 1:

Vorspeise: Ilka Bessin

Hauptspeise : The BossHoss

: Nachspeise: Beatrice Egli

Koch-Coach: Lucki Maurer

Folge 2:

Vorspeise: Sammy Amara

Hauptspeise : No Angels

: Nachspeise: Rúrik Gíslason

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Folge 3:

Vorspeise: Jana Ina Zarella

Hauptspeise : Detlef Steves und Mathias Mester

: und Nachspeise: Pietro Lombardi

Koch-Coach: Johann Lafer

Folge 4:

Vorspeise: Steven Gätjen

Hauptspeise : Michi Beck und Smudo

: und Nachspeise: Lola Weippert

Koch-Coaches: Gebrüder Eggert

"Grill den Henssler" Sommer Special 2021: Weitere Infos

Das sind die Kandidaten beim Sommer Special von "Grill den Henssler" 2021:

Insgesamt 14 Kandidaten versuchen ihr Glück im Kampf gegen Steffen Henssler beim Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler". Lesen Sie in unserem Kandidaten-Stück mehr darüber:

Diese Kandidaten versuchen ihr Glück beim Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler"

"Grill den Henssler" Sommer Special 2021: Die Jury

Die knallharte Jury vom Sommer Special 2021 ist bei "Grill den Henssler" bereits bekannt. In unserem Artikel stellen wir Ihnen diese näher vor:

Das müssen Sie über Steffen Henssler wissen

Sterne-Koch Steffen Henssler, der nun schon seit einigen Jahren seine eigene Koch-Show hat, wird in unserem Portät genauer vorgestellt:

"Grill den Henssler": Die Moderatorin

Lola Weippert moderiert normalerweise Shows wie "Love Island", "Prince Charming" oder "Temptation Island". Beim Sommer Special 2021 muss sie jedoch zum ersten Mal die Seiten wechseln und sich selbst an einem Menü versuchen. In unserem Artikel erfahren Sie mehr über die 25-jährige:

So sehen Sie das Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler"

Alles, was Sie zur Übertragung des Sommer Special 2021 von "Grill den Henssler wissen müssen, erfahren Sie in diesem Artikel: