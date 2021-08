So sehen Sie das "Grill den Henssler Sommer Special": Übertragung und Wiederholung

Ab heute zeigt Vox das "Grill den Henssler - Sommer Special 2021". Alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream gibt es hier im Überblick.

Vox zeigt insgesamt vier neue Ausgaben des " Grill den Henssler Sommer Special" live im TV und Stream. Profi-Koch Steffen Henssler muss sich dabei auch dieses Mal wieder gegen zahlreiche deutsche Stars und Sternchen beweisen. Ob ihm das gelingt?

Immerhin steht Henssler gleich in der Auftaktfolge vor einer extremen Herausforderung: Weil er wegen einer Fußentzündung nicht selbst am Herd stehen kann, muss Detlef Steves als Hensslers verlängerter Arm fungieren. Schließlich muss sogar Moderatorin Laura Wontorra als Hilfe für den verletzten Profi-Koch einspringen. Ob es Henssler trotzdem gelingen wird, die erste Folge für sich zu entscheiden, bleibt abzuwarten.

Auch für die Spezial-Folgen verspricht Vox den Kochshow-Fans unkonventionelle Grillmethoden und diverse Premieren. Doch gegen wen wird Steffen Henssler in den Sommer-Shows antreten müssen? Mit dabei sind unter anderem "Let’s Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason, Schlagersängerin Beatrice Egli sowie Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss". Die Prominenten werden dabei dieses Mal von den Spitzen-Köchen Lucki Maurer, Ali Güngörmüş sowie den Brüdern Eggert und Johann Lafer unterstützt.

Damit Sie keine Folge der Sommer-Spezial-Folgen von "Grill den Henssler" verpassen, finden Sie hier alle Informationen rund um die Übertragung der Sendung live in TV und Stream.

"Grill den Henssler Sommer Special" 2021: Übertragung im TV auf Vox

Ab dem 8. August 2021 werden die vier neuen Folgen immer am Sonntag um 20.15 Uhr live im TV bei Vox ausgestrahlt. Hier haben wir die Sendetermine im TV in einer Übersicht für Sie aufgelistet:

8.08.2021, 20.15 Uhr bei Vox

15.08.2021, 20.15 Uhr bei Vox

22.08.2021, 20.15 Uhr bei Vox

29.08.2021, 20.15 Uhr bei Vox

"Grill den Henssler Sommer Special" im Live-Stream online schauen

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Fans der Sendung die "Grill den Henssler Sommer-Specials" 2021 auch online abrufen - und das sogar schon jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung. Das ist entweder über den Live-Stream von TV NOW.de oder via TV NOW App möglich.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"Grill den Henssler Sommer Special" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung

Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem. Auf dem Portal lassen sich alle Folgen auch in der Wiederholung sehen.

Premium-Kunden von TV NOW können sich auch schon vor Start der neuen Folgen mit den alten Episoden aus Staffel 5 auf die "Grill den Henssler Sommer-Specials" einstimmen. Der Streaming-Dienst der RTL-Mediengruppe ist grundsätzlich kostenlos. Nutzer haben aber auch die Möglichkeit auf ein Upgrade: Die "Premium"-Version kostet monatlich 4,99 Euro, für die Luxus-Version TV NOW "Premium plus" werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Mit dem Abo lässt sich dann nicht nur der Live-Stream von Vox, sondern auch der aller anderen Sender der Mediengruppe abrufen, unter anderem RTL. Wer den Dienst zunächst testen möchte, bevor er ein Abonnement abschließt, hat auch dazu die Möglichkeit: Über einen Zeitraum von 30 Tagen lässt sich eine kostenfreie Testphase buchen.