"Grill den Henssler Sommer-Specials" 2019: Wie wird Folge 4 heute?

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2019: Zum letzten Mal heißt es für den Profi-Koch heute "ran an die Töpfe". Gegen wen Henssler diesmal antritt, lesen Sie in unserer Vorschau.

Heute Abend (20.15 Uhr, VOX) läuft die vierte Ausgabe von "Grill den Henssler Sommer-Special" 2019. Herausforderer sind diesmal Daniel Wirtz, Johannes Oerding und Laura Karasek.

Im Kochduell gegen Steffen Henssler unterstützt werden die drei Promis von Sterne-Koch Christian Lohse. Eine Vorschau zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

"Grill den Henssler - Sommer-Specials", Folge 4: Steffen Henssler geht heute aufs Ganze

In der vierten und letzten Ausgabe von „Grill den Henssler - Sommer-Specials“ will es der Profi-Koch noch einmal wissen. Im Duell gegen die Musiker Daniel Wirtz und Johannes Oerding und die "7 Töchter"-Gastgeberin Laura Karasek setzt der Star-Koch auf unkonventionelle Maßnahmen und riskiert so einiges – inklusive einer Freundschaft.

Gestartet wird heute Abend wie immer mit der Vorspeise, die diesmal von Daniel Wirtz zubereitet wird. Der Name seines Gerichts lautet: "Die See küsst Gurke – Gambas mit Gurke".

Während die beiden am Grill stehen, wird viel geplaudert - Henssler und Wirtz sind gute Freunde. „Ich habe mir in meinem Leben geschworen, nie in eine Kochsendung zu gehen.. Bis ich in meinem engsten Freundeskreis einen Typ mit einer eigenen Koch-Show hatte,“ erklärt der Musiker lachend.

"Grill den Henssler - Sommer-Specials": Henssler mag keinen Döner

Für das Hauptgericht ist Johannes Oerding zuständig. Wie er verrät, möchte er sein Leibgericht kochen. Auf dem Programm steht "Johnnys Döner Deluxe vom Grill". Das könnte Henssler vor eine echte Herausforderung stellen: "Ich habe in meinem Leben, glaube ich, erst einmal Döner gegessen". Das ist nicht so ganz mein Ding", beichtet der Profi kleinlaut.

Um den Nachtisch kümmert sich in der heutigen Ausgabe des „Grill den Henssler - Sommer-Specials“ Laura Karasek. Sie möchte die Jury mit dem Gericht „Arme Ritter mit Kokosnuss und Litschi“ überzeugen. Abgelenkt wird sie dabei von einem gewagten Outfitwechsel seitens Steffen Hensslers.

Ob die Kandidaten Steffen Henssler Paroli bieten und die Jury von sich und ihren Gerichten überzeugen können? Das sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf VOX.

