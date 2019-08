vor 16 Min.

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Dessert-Katastrophe heute in Folge 1

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Vox zeigt heute Folge 1. Welche Kandidaten die Jury heute mit welchen Gerichten überzeugen wollen, erfahren Sie hier.

Bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials" fordern heute in Folge 1 Dagmar Wöhrl, Felix von Jascheroff und Jan Leyk den Profikoch am Grill in Magdeburg heraus. Die drei Kandidaten erhalten Unterstützung von Sternekoch Sascha Stemberg.

Die Auftaktfolge läuft heute ab 20.15 Uhr bei VOX. Einen Vorgeschmack bekommen Sie hier in unserer Vorschau.

"Grill den Henssler Sommer-Special": Dessert-Katastrophe in Folge 1

Dagmar Wöhrl erzählt beim Grillen, wie sie zur Miss Germany 1977 gewählt wurde und Felix von Jascheroff berichtet von seiner besonderen Verbindung zu Micky Maus. Jan Leyk lässt sich darauf ein, sein Dessert mit nur einer Hand zuzubereiten - mit katastrophalen Folgen: Noch nie war Jury-Urgestein Reiner Calmund von einem Dessert derart enttäuscht wie an diesem Abend.

Steffen Henssler und Jan Leyk liefern sich bereits vor dem Grill-Wettkampf einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen. Als es dann bei der Zubereitung des Desserts (gegrillte Banane und Ananas mit Karamell) zum Duell der beiden kommt, fordert Henssler seinen Kontrahenten heraus, den Gang mit nur einer Hand zuzubereiten und die andere fest an den Körper zu tapen. Mit sehr ungewöhnliche Zubereitungstechniken versuchen die beiden dann, das Gericht noch rechtzeitig auf die Teller zu bekommen.

Doch das Endergebnis schmeckt nicht jedem Jurymitglied und führt zu einer vernichtenden Bewertung von Reiner Calmund. Zum ersten Mal in der "Grill den Henssler"-Geschichte lässt Calmund eines der angerichteten Desserts stehen und verschenkt es an Jurykollegin Mirja Boes. Das knallharte Urteil des Feinschmeckers: "Ich habe noch nie in meinem Leben so ein beschissenes Dessert gegessen."

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Die Gerichte der Kandidaten in Folge 1

Dagmar Wöhrl (Vorspeise)

Ceviche von der Jakobsmuschel und Palmherzen mit Röstaromen



Felix von Jascheroff (Hauptgang)

Rinderfilet mit Mango und Süßkartoffeln

Jan Leyk (Dessert)

Gegrillte Banane und Ananas mit Karamell

