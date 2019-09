vor 33 Min.

"Grill den Henssler Sommer-Specials", Folge 3: Das erwartet den Star-Koch heute

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" gehen heute Abend bei Vox in die dritte Runde. Silvio Heinevetter, Motsi Mabuse und Jimi Blue Ochsenknecht treten gegen Steffen Henssler an.

Heute, am Sonntag (01.09.2019), steht Folge drei bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials" an. Steffen Henssler bekommt es auch dieses Mal wieder mit hochmotivierten Gegner zu tun: Handballer Silvio Heinevetter, "Let’s Dance”-Jurorin Motsi Mabuse sowie Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht wollen mit Originalität und Fachkenntnis am Grill glänzen.

Unterstützt werden die Promi-Kandidaten wie immer von einem Profi-Koch. Ali Güngörmü ist als Coach mit dabei. Kann Steffen Henssler heute den Sieg einfahren oder unterliegt der Star-Koch zum zweiten Mal in dieser Staffel?

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Das sind die Kandidaten heute in Folge 3

Diese drei Kandidaten stellen sich heute dem Duell mit Steffen Henssler:

Silvio Heinevetter: Der 34-Jährige ist deutscher Handballtorwart beim Bundesligaverein Füchse Berlin. Nun will er seine Fähigkeiten am Herd gegen Steffen Henssler testen.

Motsi Mabuse: Motsi Mabuse ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Sie wurde als "Let's Dance"-Profitänzerin bekannt und ist nun Teil der Jury.

Jimi Blue Ochsenknecht: Der 26-Jährige ist Schauspieler und Sänger und seit 2018 auch erstmals am Theater tätig. Bei "Let's Dance" 2018 musste er wegen einer Verletzung ausscheiden.

Wer am Ende des Abends den Sieg einfährt, entscheidet auch heute wieder eine hochkarätige Experten-Jury: Das bekannte „Grill den Henssler“-Jury-Trio um Schwergewicht Reiner Calmund, Comedian und Restaurantbesitzerin Mirja Boes und Sternekoch Christian Rach vergibt die Punkte.

"Grill den Henssler" auf Vox: Bei den Sommer-Specials kommt der Grill zum Einsatz

In Folge zwei der "Grill den Henssler Sommer-Specials" setzte sich das Promi-Team um Oliver Pocher gegen Steffen Henssler durch. In Folge eins konnte der Gastgeber gegen Dagmar Wöhrl, Felix von Jascheroff und Jan Leyk gewinnen und die Show für sich entscheiden.

Bei den „Grill den Henssler Sommer-Specials“ bittet Star-Koch Steffen Henssler in insgesamt vier Folgen zum BBQ-Wettbewerb auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg. Für den Hamburger und seine prominenten Herausforderer gilt es dabei stets, kulinarische Spezialitäten zu zaubern, die ausschließlich vom Grill kommen.

"Grill den Henssler Sommer-Specials" heute live im TV und Stream sehen

Folge drei der "Grill den Henssler Sommer-Specials" sehen Zuschauer heute Abend, am Sonntag, den 01.09.2019, um 20.15 Uhr live auf VOX. Außerdem kann die Sendung auch online im Live-Stream bei TV NOW und in der TV NOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich auch alle Folgen in der Wiederholung sehen. Moderiert wird die Sendung von Annie Hoffmann. (AZ)

