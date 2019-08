vor 51 Min.

"Grill den Henssler Sommer-Specials" heute: Die Kandidaten im Überblick

Steffen Henssler bereitet sich akribisch vor. Das wird auch bei "Grill den Henssler Sommer-Specials" so sein. Hier: die Kandidaten im Überblick.

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" geht heute Abend auf VOX mit Folge 2 auf Sendung. 14 Kandidaten stellen sich den Wettkämpfen am Herd. Hier gibt es die Promis im Überblick.

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" gehen heute Abend auf Vox mit Folge 2 weite . Insgesamt 14 Kandidaten fordern Steffen Henssler heraus. Heute treten Jan Köppen, Oliver Pocher sowie Wolfgang Bosbach und dessen Tochter Caroline Bosbach an. In insgesamt vier Folgen wird diesmal nicht in Köln gegrillt, sondern auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg.

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Alle Kandidaten

Oliver Pocher

Der 41-jährige Comedian ist eine Größe im deutschen Fernsehen. Nach seinen Anfängen bei VIVA konnte er sich seine eigene Show "Rent a Pocher" sichern. Zuletzt war er bei "Let's Dance" 2019 zu sehen.

Jan Leyk

Der Reality-TV-Star und DJ wurde vor allem durch seine Rolle als Carlos Hansen in "Berlin Tag&Nacht" bekannt. Er konnte die Show als Sprungbrett nutzen und nahm 2013 an "Promi Big Brother" teil. Seitdem arbeitete er als DJ.

Jan Leyk liebt seinen Job als Musiker Bild: imago stock&people

Detlef Steves

Detlef Steves hat einige Erfahrung mit dem Thema Kochen. Er nahm bereits mehrfach an "Grill den Henssler" teil und hat ein Kochbuch mit Rezepten gegen den Jojo-Effekt veröffentlicht. Über die Vox-Sendung "Ab ins Beet!" wurde er bekannt.

Dagmar Wöhrl

Die 65-jährige Unternehmerin ist seit 2017 bei der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Dagmar Wöhrl engagiert sich für Kultur und Soziales. Unter anderem hat sie als Präsidentin des Tierschutzvereins Nürnberg das erste Welpenhaus Europas gebaut. Nun tritt sie bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials" an.

Wolfgang Bosbach

Der CDU-Politiker war jahrelang Vorsitzender des Innenausschusses im Deutschen Bundestag. Vor zwei Jahren beendete er seine politische Karriere, nachdem er an Krebs erkrankt war.

Der Vorsitzende des Innenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU) spricht am 21.02.2014 zu Beginn der Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages in Berlin zu den Journalisten. Der Innenausschuss beschäftigt sich mit der Frage der Weitergabe von Informationen über den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy zu Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Bild: Britta Pedersen

Caroline Bosbach

Caroline Bosbach hat Wirtschaftskommunikation studiert. Sie und ihre zwei jüngere Schwestern wuchsen durch ihren berühmten Vater zum Teil in der Öffentlichkeit auf. Zuletzt erzählte sie in der Vox-Sendung "7 Töchter", wie es ist, mit einem berühmten Namen aufzuwachsen.

Jan Köppen

Jan Henryk Köppen ist ein deutscher Fernsehmoderator. Auch er wurde beim Musiksender VIVA entdeckt und moderiert seither etliche Sendungen im deutschen Fernsehen.

Jan Köppen hat ordentlich zu tun. Bild: Jörg Carstensen (dpa)

Silvio Heinevetter

Der 34-Jährige ist deutscher Handballtorwart beim Bundesligaverein Füchse Berlin. Nun will er seine Fähigkeiten am Herd gegen Steffen Henssler testen.

Daniel Wirtz

Daniel Wirtz ist ein deutscher Solokünstler. Der Sänger und Songwriter nahm bereits an der Vox-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil.

Johannes Oerding

Auch Johannes Oerding war bei "Sing meinen Song" dabei - sogar erst in diesem Jahr. Nun will er nicht nur seine Gesangs-, sondern auch seine Kochkünste präsentieren.

Johannes Oerding hat ein neues Album mit dem Titel «Kreise» veröffentlicht. Bild: Axel Heimken (dpa)

Felix von Jascheroff

Der 36-Jährige spielt John Bachmann in der Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten".

Motsi Mabuse

Motsi Mabuse ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Sie wurde als "Let's Dance"-Profitänzerin bekannt und ist nun Teil der Jury.

Motsi Mabuse wünscht sich mehr Nachwuchs. Bild: Andreas Arnold (dpa)

Jimi Blue Ochsenknecht

Der 26-Jährige ist Schauspieler und Sänger und seit 2018 auch erstmals am Theater tätig. Bei "Let's Dance" 2018 musste er wegen einer Verletzung ausscheiden.

Laura Karasek

Laura Karasek ist die Tochter des 2015 verstorbenen Schriftstellers Hellmuth Karasek. Sie selbst ist als Journalistin und Moderatorin tätig.

Laura Karasek liest in Erinnerung an ihren Vater, den Literaturkritiker Hellmuth Karasek (1934-2015). Bild: Daniel Reinhardt (dpa)

Vox zeigt ab dem 18. August vier Folgen der "Grill den Henssler Sommer-Specials" immer sonntags um 20.15 Uhr. Annie Hoffmann wird die Wettkämpfe moderieren.

Themen Folgen