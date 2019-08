vor 39 Min.

"Grill den Henssler Sommer-Specials", heute Folge 2: Die Sendetermine im Überblick

Heute läuft Folge 2 der "Grill den Henssler Sommer-Specials" auf VOX. Hier gibt es alle Sendetermine und Gerichte im Überblick.

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" gehen am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr mit Folge 2 auf Vox in die nächste Runde. Einen Überblick zu den TV- und Sendeterminen finden Sie hier in diesem Artikel. Insgesamt vier Folgen werden jeweils am Sonntag gezeigt. Heute in Folge 2 treten Jan Köppen, Oliver Pocher, sowie Wolfgang Bosbach und dessen Tochter Caroline Bosbach gegen Henssler an.

"Grill den Henssler Sommer-Specials": TV- und Sendetermine im Überblick

Sonntag, 18.08.2019 um 20.15 Uhr

Sonntag, 25.08.2019 um 20.15 Uhr

Sonntag, 01.09.2019 um 20.15 Uhr

Sonntag, 08.09.2019 um 20.15 Uhr

Die Folgen dauern jeweils etwa drei Stunden und werden live im TV auf Vox ausgestrahlt. Falls ein Sendetermin verpasst wurde, können die Folgen allerdings auch auf TV Now als Wiederholung gesehen werden. Mehr dazu gibt es in unserem Info-Artikel zur Übertragung der Sommer-Specials: "Grill den Henssler Sommer-Specials" live im TV und Stream.

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Steffen Henssler kurz vorgestellt

Der 46-Jährige ist mittlerweile ein Starkoch im deutschen Fernsehen. Seine Karriere als Fernsehkoch begann beim NDR Fernsehen an der Seite von Rainer Sass. Anschließend erhielt er die erste nach ihm benannte Kochshow: "Hensslers Küche". Später sicherte sich Steffen Henssler mit seiner Sendung "Ganz & Gar Henssler" den Sendeplatz der erfolgreichen Kochsendung von Tim Mälzer "Schmeckt nicht, gibt's nicht".

Etliche Formate tragen nun seinen Nachnamen: Auch bei ProSieben ("Schlag den Henssler") und RTL ("Henssler hinter Gittern") hatte der Fernsehkoch seine eigenen Sendungen. 2020 geht er mit seiner Kochshow "Manche Mögens heiss - Henssler live" auf Tour.

12 Bilder Bilderstrecke: Das sind die Starköche Deutschlands Bild: Urslua Düren/dpa

Themen Folgen